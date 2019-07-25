展現青年實力 苗縣青年好物遴選開跑

2019-07-25 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府協助青年自營商品曝光及拓展通路，推出「青實力‧青年好物遴選」，選取50名青年商品進入決賽，再經由網路票選及專業評審嚴選出20組青年好物進駐飯店設櫃行銷，成績最優的前6名「青實力」獎得主，將獲頒激勵獎金，歡迎苗栗青年報名，報名網址：https://vote.miaoli-youths.com/home/ 。

今在苗栗縣政府舉行「青實力‧青年好物遴選」啟動記者會，透過公開遴選，協助行銷苗栗青年自產好農、好物及文創手作，讓青年學習品牌包裝策略，讓更多人看見苗栗青年非凡樣貌。

現場邀請創業青年參與，包括日前在台中勤美綠園道打響名號的萬元木雕手工製筆，取得全國專利火龍果蔓越莓芋圓，「親手做最上心」圓夢烘培教室課程，與青農自創「大青皇巢」品牌產品，手作咖啡、伴醬等，發現青年商家的創意與巧思。

苗栗縣長徐耀昌說，青年回鄉、苗栗自造帶動地方創生及永續發展精髓。除透過成立青創館舍等硬體建設，藉由願景咖啡館、青年座談會、論壇等各式活動廣納青年意見，建立品牌市集、安排專家協助產品包裝設計與推廣，積極發展在地特色，培養青年「身處苗栗、放眼國際」，讓苗栗好青年被世界看見。

勞青處長彭德俊說，苗栗青年自造產品不少，但鮮少被人得知或認定，透過遴選提供青年揮灑舞台，宣傳創業青年理念。

勞青處指出，青年好物遴選分農創、文創及新創企業組，符合資格即可參賽，報名即日起至8月22日，初選為實質書面審核，選取50名青年參與決賽（農創組20名、文創組20名及新創企業組10名），決選採雙階審核，網路票選搭配專業評審，不分組別共選出20組青年好物代表，並取得進駐馥藝金鬱金香酒店及湯悅溫泉為期1年展售資格。