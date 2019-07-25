影／小「米克斯」見生人直發抖 模樣讓人憐

2019-07-25 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「我在夏日午後愛上了米克斯！」苗栗縣生態保育教育中心完成3期工程後，近來暑期相繼吸引各中、小學生團隊參訪，了解流浪動物收容、保護情況，園區最近並推出「愛上米克斯」攝影展，儼然已成「新興」的保育參訪之地。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義指出，米克斯（MIX）是混種的意思，目前街頭、社區的流浪犬貓幾乎都是米克斯，僅少數品種狗可能是由繁殖場棄置的老、病犬。

他指出，園內的縣級流浪動物收容所完成前3期工程之後，最高可收容犬、貓共300隻，透過推動認養，並以捕捉、結紮、回歸社區友善共存的TNR作法，讓園區犬貓收容量維持動態平衡，目前約有120隻。

苗栗縣的流浪犬貓往年由鄉鎮市辦理分區收容，多附設在垃圾掩埋場內，近年生態保育教育中心設立後，流浪犬貓的收容環境品質、動物福利都大幅改善，也開始吸引動物保護團體、學生參訪，連日來有小學、補習班學童來參觀。

農委會補助「挺挺動物應援團」舉辦全國高中職學生動物保護體驗營，昨天下午也到園區參觀，收容所簡報過去與現在的犬、貓收容環境，學生也參觀犬舍、貓舍及攝影展。

挺挺網絡執行長劉偉蘋表示，透過參訪及獸醫師經驗分享，讓大家了解公立動物收容所的實際樣貌，也希望藉此觸發年輕學生對流浪動物的愛心及思考未來能扮演的角色。

學生參訪前，有縣民專程到收容所領養一隻「米克斯」幼犬，小狗可能怕生，見了未來的「主人」，雙腿直發抖，領養者不斷撫摸，志工也在旁要狗狗「不要怕」，牠情緒才漸平緩，萌樣讓人憐惜。