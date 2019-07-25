暢遊苗栗全攻略 體驗多元農遊特色

2019-07-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗玩透透，苗栗縣不是只有採草莓，還有許多好玩、好吃、好拍的資訊，苗栗縣政府農業處休閒農業科今年推出「果然有趣」的採果體驗主題摺頁、「農家上菜」在地美食情報摺頁，口袋式輕巧設計，隨身攜帶。「苗栗玩家－跟著鄉味趣旅行」再度出刊，帶領遊客探索苗栗18鄉鎮市特色休閒農業區。

農業處指出，「苗栗玩家-跟著鄉味去旅行」專刊、「果然有趣」及「農家上菜」主題摺頁，開放讓民眾索取，可到苗栗縣政府農業處休閒農業科索取，數量有限，每人限領一份，領完為止，相關訊息可到臉書粉絲專頁「苗栗休閒農業趴趴走（https://www.facebook.com/mlagritourism/）」掌握苗栗農遊最新資訊。

農業處休閒農業科指出，「苗栗玩家」專刊介紹苗栗縣18鄉鎮市農遊路線，有客家庄、山城、海邊與休閒農業區，讓旅客看見苗栗不同樣貌。主題摺頁「果然有趣」與「農家上菜」，讓遊客認識苗栗一年四季有不同水果採摘，規劃推薦行程，歡迎大家來苗栗趴趴GO。