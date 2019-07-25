桃園新屋首座天幕籃球場啟用 運動不再日曬雨淋

2019-07-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席新屋天幕籃球場啟用儀式，並表示新屋區原運動場地不足，轄內籃球場皆設置於戶外，長期受到風吹日曬雨淋，市民朋友使用場地也容易受到天候影響，市府因此投入1500多萬元興建經費增設薄膜天幕球場，還汰換兩座球場地板全面改善運動設施使用機能。

天幕籃球場在新屋區新福二路與大仁街口，鄭文燦強調這是新屋區首座天幕造型球場，具有指標意義，也展現市府照顧新屋區的決心。

鄭文燦說，新屋區人口數穩健成長即將突破5萬人，為了讓年輕人能認同自己的故鄉，市府陸續推出國中、國小、幼兒園營養午餐免費，並設立新屋高中，舉辦農業博覽會，還推動永安漁港更新、新屋行政園區整建、道路開瓶計畫等措施，希望減少城鄉落差，並營造新屋的獨特魅力。

目前舉辦農業博覽會的基地，未來也可舉辦戶外活動，例如露營、音樂會等，另外，市府獲得經濟部補助，在新屋設立頭洲產業園區，能夠促進新屋的就業機會，希望帶動新屋人口持續回流成長。

鄭文燦指出，為提升新屋區及觀音區等地的醫療照護品質，市府預計與衛生福利部桃園醫院合作，將桃園醫院新屋分院停車場變更為醫療用地，興建新的醫療大樓，擴大新屋分院服務能量，市民朋友的健康更有保障。在都市計畫方面，市府預計於法律規定的範圍內重劃農業區，增加新屋高中的使用面積、興建公園等，提升市民生活品質。