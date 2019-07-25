鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市大園區竹圍漁港轉型觀光漁港景觀的薄膜天幕，市府農業局施工進度嚴重落後、圍籬腐蝕，工程延宕快5個月尚未完工，一名遊客親子前往險些跌倒反應「一個天幕為何做那麼久」？ 部分漁民指稱市府施工效率差，經常不見施工，影響漁民、遊客。桃園區漁會今天下午表示，聽到漁民質疑天幕施工效率慢，工程難免讓漁民、遊客不便，希望市府盡早完工。

「打造竹圍漁港成為魄力漁港」是桃園市長鄭文燦沿海政見，他曾到漁港視察，希望漁會大樓旁的4000萬元薄膜天幕工程提前完工，市府發包施工漁港天幕工程工期「107年5月21日到108年3月10日」，只是該工程不僅沒有「如期完工」，工程還延宕快5個月未完工，引發批評。

市政府農業局表示，竹圍漁港薄膜天幕工程施工期間，因為遇到東北季風或下雨，依規定必須停工，加上只要風速大，工人就不能上鷹架進行拉膜施工，主要是氣候因素延誤工期，該局已催促包商盡快趕在月底完工。