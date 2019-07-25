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鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市大園區竹圍漁港轉型觀光漁港景觀的薄膜天幕，市府農業局施工進度嚴重落後、圍籬腐蝕，工程延宕快5個月尚未完工，一名遊客親子前往險些跌倒反應「一個天幕為何做那麼久」？ 部分漁民指稱市府施工效率差，經常不見施工，影響漁民、遊客。桃園區漁會今天下午表示，聽到漁民質疑天幕施工效率慢，工程難免讓漁民、遊客不便，希望市府盡早完工。

「打造竹圍漁港成為魄力漁港」是桃園市長鄭文燦沿海政見，他曾到漁港視察，希望漁會大樓旁的4000萬元薄膜天幕工程提前完工，市府發包施工漁港天幕工程工期「107年5月21日到108年3月10日」，只是該工程不僅沒有「如期完工」，工程還延宕快5個月未完工，引發批評。

市政府農業局表示，竹圍漁港薄膜天幕工程施工期間，因為遇到東北季風或下雨，依規定必須停工，加上只要風速大，工人就不能上鷹架進行拉膜施工，主要是氣候因素延誤工期，該局已催促包商盡快趕在月底完工。

陳姓、李姓漁民表示，市政府打造竹圍漁港為觀光休閒漁港，一個「加蓋」的天幕工程就要做一年多，經常沒看到人在施工，連周邊圍籬都腐蝕生鏽，影響景觀，漁民、遊客經過不便，「真不知天幕什麼時候完工」，游姓市民說，日前周休帶孩子到竹圍漁港玩差點跌倒，該工程做很久了，希望盡快完工。

桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月尚未完工、圍籬腐蝕（見圖），引發漁民批...
桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月尚未完工、圍籬腐蝕（見圖），引發漁民批評，漁民、遊客質疑「何時完工?」。記者曾增勳／攝影
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桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月未完工，引發漁民批評，圖為施工前景觀。...
桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月未完工，引發漁民批評，圖為施工前景觀。圖／桃園市政府提供
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桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月尚未完工、圍籬腐蝕（見圖），引發漁民批...
桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工延宕快5個月尚未完工、圍籬腐蝕（見圖），引發漁民批評，漁民、遊客質疑「何時完工?」。記者曾增勳／攝影
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桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工工期落後（見圖）延宕快5個月尚未完工，引發漁民批評...
桃園市竹圍漁港薄膜天幕工程施工工期落後（見圖）延宕快5個月尚未完工，引發漁民批評。記者曾增勳／攝影
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