家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



公費疫苗5歲至入小學前，規畫施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗等3劑，但苗栗縣今年國小1年級新生5061人，完成全部3劑接種3842人，僅約75.91%，遠低於前17劑疫苗逾9成施打率，衛生單位擔心防疫出現空窗期。

「兒童健康手冊」疫苗接種，從新生兒出生24小時內第1劑B型肝炎疫苗，共要施打20劑，第17劑是出生滿27個月的日本腦炎疫苗，苗栗縣1到17劑接種率都9成以上，但5歲至入學前施打的麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗，白喉、破傷風、非細胞性百日核、不活化小兒麻痺混合疫苗，及日本腦炎疫苗，接種率遽降。

縣政府衛生局統計今年小1新生，最後3劑的各別接種率80.24%、84.61%、86.29%，完成全部3劑75.91%，其中，頭份市最後3劑疫苗應接種1231人，3劑完成率63.04%，頭份市衛生所主任徐春仕動員員工逐一打電話，如果撥不通，再寫明信片，提醒家長帶小孩接種。

苗栗市大千醫院小兒科主任張濤澤表示，注射疫苗是預防一些傳染病最好的方法，建議除了過敏等特殊因素，家長最好依「兒童健康手冊」帶小孩全程接種疫苗，提供身體保護力，現行疫苗已大幅降低副作用，接種後常出現紅腫、疼痛或發燒反應，一般1到2天都會緩解，而且若出現發燒狀況，還有退燒藥可以使用；若打針的部位出現紅腫、疼痛，也可用冰敷舒緩，解決不適的症狀。

張濤澤指出，「疫苗不是接種後，馬上就提供保護力」，而是注射到體內發生作用產生抗體，約需1到2周的時間，且抗體的效價，也會隨時間降低。