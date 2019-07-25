公墓飽和土葬轉型 苗栗縣首座原鄉納骨牆動土

2019-07-25 17:57 中央社 苗栗縣25日電



苗栗縣泰安鄉錦水村斯瓦細格公墓納骨牆工程今天動土，這是縣內首座原鄉納骨牆，有助解決部落公墓嚴重飽和窘境，未來也將傳統土葬導入自然葬法，提升殯葬品質。

苗栗縣泰安鄉獲內政部「原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫」補助新台幣1500萬元，鄉公所自籌近900萬元配合款，辦理斯瓦細格（龍山）公墓納骨牆工程，今天舉行動土典禮，預計10月底完工啟用，可容納2000多個骨灰櫃和90個骨骸櫃。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、泰安鄉長劉美蘭、縣府原住民族事務中心主任蔣意雄等人，今天偕同部落幹部參與動土，儀式遵循傳統禮俗，安排牧師吟唱、祝禱，象徵安魂、修復傷害及祈福，並由部落婦女表演原住民舞蹈表達祝福，族人在儀式後也在暫時安置骨骸場所獻花，祈求工程順利。

泰安鄉公所指出，原住民傳統習俗多採土葬，鄉內16個部落公墓早已不敷使用，受限山區環境，出現滿葬、亂葬情形，但山區興建納骨塔難度較高，改採納骨牆型態改善。

公所表示，斯瓦細格納骨牆工程占地1700平方公尺，配合公墓公園化，規劃ㄇ字型3道牆面，並設有廣場供族人祭祀、追思、聚會，盼將傳統土葬導入自然葬法，讓族人慎終追遠儀式邁向環保、現代化。

鄧桂菊指出，全國往生者火化率已逾96%，苗栗縣也達70%，火化已是時下不可逆的趨勢，斯瓦細格納骨牆是縣內首座原鄉納骨牆，不但解決土葬空間不足的窘境，也提升原鄉殯葬品質，可望帶動後續清安、梅園、天狗部落納骨牆工程，成為其他部落觀摩示範的優質殯葬設施。