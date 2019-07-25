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輝熊好玩劇團28日起8場巡演 代言人鄭宏輝邀親子同樂

2019-07-25 17:38聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

新竹等國際青年商會暑期安排「好玩的劇團」帶來受親子喜愛的宇宙馬戲團，並邀立委參選人鄭宏輝擔任活動代言人，推出「輝熊好玩俱樂部」主題活動，28日至8月25日在西雅公園等地推出8場「輝熊好玩劇團」表演，內容包括特技、雜耍、小丑氣球及兒童劇，邀親子同樂。

今天宣傳記者會上，市議會民進黨團市議員紛紛扮成魔法姊姊、虎克船長、牛仔等角色，宇宙馬戲團的新角色「輝熊」也現身亮相，新竹國際青年商會會長朱書宏說，「好玩的劇團」是由一群新竹年輕表演工作者組成，他身為兩個小孩的父親，偶然機會陪小孩觀賞演出，被劇團演出熱情感動，知道宇宙馬戲團全新創作發表時，也邀請風城、新竹女國際青商會共同支持演出。

朱書宏說，劇團提案全新創作時，新登場的「輝熊」設定為親切實在、正義感、富有守護新竹市熱忱的角色，因此邀請曾任5屆市議員的鄭宏輝擔任「輝熊愛玩俱樂部」活動代言人。

鄭宏輝說，新竹市是全國最年輕的城市，也是兒童城市，暑期家長常為安排孩子的活動頭痛，這次好玩的劇團帶來宇宙馬戲團展開巡演，孩子的成長的過程最需要陪伴，歡迎親子一起來欣賞，共度歡樂的夏日時光。

鄭宏輝說明巡迴演出的時間及地點，28日晚上7點在西雅公園、8月3日晚上7點在北區富美宮、8月4日下午3點在東區慈雲庵、8月10日晚上7點在北區代天府、8月11日下午4點在南區春福江山社區、8月17日晚上7點東區永豐宮、8月24日晚上7點北區湳雅公園、8月25日下午3點在東區水源靈安宮，詳情可上鄭宏輝臉書粉絲頁查詢。

輝熊好玩劇團28日至8月25日在西雅公園等地表演，內容包括特技、雜耍、小丑氣球及...
輝熊好玩劇團28日至8月25日在西雅公園等地表演，內容包括特技、雜耍、小丑氣球及兒童劇，邀親子同樂。記者黃瑞典／攝影
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輝熊愛玩俱樂部活動代言人鄭宏輝與「輝熊」介紹8場巡迴演出的時間與地點，邀親子同樂...
輝熊愛玩俱樂部活動代言人鄭宏輝與「輝熊」介紹8場巡迴演出的時間與地點，邀親子同樂。記者黃瑞典／攝影
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