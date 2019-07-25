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熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

夏季炎熱高溫，不時飆出35度高溫，體感溫度更上看40度，提高外出活動或工作者熱傷害風險，桃園市衛生局調查急救責任醫院5月以來就醫狀況，統計23人因為俗稱中暑的熱傷害就醫，衛生局提醒大家謹記預防中暑3要訣，要保持涼爽、補充水分，尤其老弱婦孺、慢性病患、戶外工作者、運動員、行動不便者、服用特定藥物者、肥胖者等族群，更要提高警覺。

市府衛生局指出，一般所稱的中暑，醫學上稱做熱傷害，輕度熱傷害會因流失過多水分與鈉離子，出現肌肉痙攣；中度開始頭暈、頭痛、大量流汗、臉色蒼白、心跳快、皮膚濕冷；最嚴重的重度，甚至可能連一滴汗都沒有，體溫超過40度、發紅、發熱、意識不清等症狀。

面對夏季悶熱的天氣，桃園市衛生局提出「預防中暑3要訣」，第一是保持涼爽，穿著輕便、淺色、透氣的衣服；待在室內外蔭涼、通風或有空調的地方；避免上午10點至下午2點曝曬於陽光下、不可將幼童單獨留在密閉車內，第二是補充水分，隨時補充水分、多吃蔬果、不可補充酒精及大量含糖飲料，也提醒避免喝下太過冰冷的水，以避免胃不舒服。

第三為提高警覺，尤其老弱婦孺、慢性病患、戶外工作者、運動員、行動不便者、服用特定藥物者、肥胖者等，都是容易中暑的族群，務必格外小心。

衛生局指出，若發現身旁有見到疑似中暑或熱傷害的親友、民眾，則可立即施行「急救5步驟」，分別為「蔭涼」將患者從高熱環境，移至蔭涼通風處、「脫衣」鬆脫衣物、平躺休息、足部抬高，若有嘔吐現象則側躺，保持呼吸道暢通、「散熱」全身皮膚噴水保持通風，以促進排汗，或將冰袋置於頸部、腋窩和鼠蹊部、「喝水」意識清醒者可給予稀釋之電解質飲料如運動飲料，或加少許鹽之冷開水，最後為「送醫」撥打119或自行盡快就醫。

夏季炎熱高溫，不時飆出35度高溫，體感溫度更上看40度，提高外出活動或工作者熱傷...
夏季炎熱高溫，不時飆出35度高溫，體感溫度更上看40度，提高外出活動或工作者熱傷害風險，桃園市衛生局調查急救責任醫院5月以來就醫狀況，統計23人因為俗稱中暑的熱傷害就醫，衛生局提醒大家謹記預防中暑3要訣，要保持涼爽、補充水分。圖／桃園市衛生局提供
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中暑
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