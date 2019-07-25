蘆竹納骨塔活龍活水風水佳 新啟用坐北朝南櫃位熱門

2019-07-25 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



「人生無常、國人傳統最重身後事」，桃園市蘆竹生命紀念園忠孝堂納骨塔啟用8年來，6層樓納骨塔大樓1、2、5、6層樓提供3萬 4501個骨灰、骨骸櫃位，使用率高達六成，蘆竹區長邱瑞朝今天下午表示，因應市民需求，區公所新裝修4樓塔骨塔提供骨灰、骨骸櫃位5008個，改單門式為子母式，搭配白荷圖騰，將於29日竣工啟用提供民眾為往生親友選擇風水位。

蘆竹生命紀念園22年前啟用信義堂納骨塔4950個櫃位飽和之後，蘆竹鄉公所在一旁興建忠孝堂座納骨塔大樓6層樓塔骨塔建築，自民國100年啟用，開放1、2、5、6樓提供民眾使用骨灰、骨骸櫃位總共3萬4501個，暫時保留3、4層樓空間。區公所人員表示，該生命紀念園區闢建公園化，有靠山、高鐵穿越如同活龍，風水宛如「活龍活水玉帶環腰」，該納骨塔風水成為民眾搶手。

邱瑞朝表示，因應市民迫切需求，區公所今年將忠孝堂納4樓重新裝修設計，各座向骨灰櫃位1252個、骨骸櫃位3756個，合計5008個櫃位，其中坐北朝南櫃位1800個最多，設籍桃園市民收費，單人骨骸櫃位每位4萬元、單人骨灰櫃位每位2萬5000元，外縣市民以3倍收費。