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龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市立龍潭高中附設游泳池，今天啟用營運，有一座室內溫水泳池及泳訓基地，一直是龍潭人的願望。原有冷水游泳池，追加經費耗時整建為溫水教學游泳池，除有助永續營運，也能為該學校及龍潭居民，提供優質游泳環境，培養學生親水能力，豐富學生休閒運動內涵。

教育部及市府耗資6400萬元游泳池，106年7月竣工，歷經多次修改，考量泳池後續維運成本高昂，學校籌畫委外經營，今年3月終順利簽約營運。學校上課期間師生可免費使用，非上課期間採差別訂價，龍潭高中師生收費80元，一般成人180元。

龍潭高中游泳池，設有1座共7水道25公尺泳池，附屬設施包括：熱水池、親水池、更衣室、醫護室、戶外公共空間等，由寶輝開發公司接手後續營運，未來可視營運狀況及市民需求，擴充相關硬體設施，以鼓勵市民愛用泳池設備，

龍潭高中泳池收費標準，成人全票180元、高中職以下學生及65歲以上長者享半價優惠。龍潭高中位於市區、交通便利，相信未來開放學校泳池，讓社區共享，將造福更多喜歡游泳的市民朋友。

教育局長高安邦表示，市府每年編列3000萬元經費，協助校方進行游泳池整建維修、水電管理及救生員經費補助等，同時逐步協助學校將冷水游泳池改建為溫水游泳池，以提升場館使用率，並有助於游泳教育普及化。

桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記...
桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記...
桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記者張弘昌／攝影
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桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記...
桃園市龍潭高中附設游泳池，新增設備改為室內溫水池並委外經營，今天落成啟用營運。記者張弘昌／攝影
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