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你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹縣哪個路口最危險？縣警局調查，以中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處路段最容易肇事，縣府將召集相關單位進行現地會勘，分析肇事原因，改善交通工程及行車環境。透過每月道路交通安全聯席會進行研討及管制辦理情形，將民眾生命及財產損害減到最低。

縣警局交通隊統計，今年1至6月份，竹縣的交通事故比去年同期都減少，A1交通事故（24小時內死亡）計20件，比去（107）年同期23人減少3人，降低13 ％；A2交通事故（受傷或24小時後死亡）計5771件，比去年同期6171件減少400件，降低6.5 ％。

20件A1交通事故中，機車族有12件，占60％，比例最高。中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處易肇事路段共通性為雙向4線道，車流量大，車速極易過快，發生的時段以16點至18點的4件為最多，其次為18點至20點、12點至14點各發生3件居次。

警方探討車禍主要肇事原因，分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉未依規定等。

交通隊長陳鴻德表示，將針對經常發生的肇事原因進行重點防制，警方將加強執法及勸導，並協調竹縣工程小組強化各路口的交通安全設施；協請監理、教育及宣導小組加強教育和宣導，期能透過工程、執法與教育的手段，優化交通工程與環境，持續降低車禍肇事率。

縣警局調查，以中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處路段最...
縣警局調查，以中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處路段最容易肇事。圖／警方提供
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