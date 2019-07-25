交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹縣哪個路口最危險？縣警局調查，以中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處路段最容易肇事，縣府將召集相關單位進行現地會勘，分析肇事原因，改善交通工程及行車環境。透過每月道路交通安全聯席會進行研討及管制辦理情形，將民眾生命及財產損害減到最低。

縣警局交通隊統計，今年1至6月份，竹縣的交通事故比去年同期都減少，A1交通事故（24小時內死亡）計20件，比去（107）年同期23人減少3人，降低13 ％；A2交通事故（受傷或24小時後死亡）計5771件，比去年同期6171件減少400件，降低6.5 ％。

20件A1交通事故中，機車族有12件，占60％，比例最高。中華路（台1線）、中豐路（台3線）與富林路（竹120）這3處易肇事路段共通性為雙向4線道，車流量大，車速極易過快，發生的時段以16點至18點的4件為最多，其次為18點至20點、12點至14點各發生3件居次。

警方探討車禍主要肇事原因，分別為未注意車前狀況、未依規定讓車、左轉未依規定等。