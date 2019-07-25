關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華北上交通部拜會部長林佳龍，爭取支持「國道3號關西服務區設置聯外道路」、「國道1號湖口路段增設交流道」工程，楊文科拜託交通部相關單位理解地方民眾塞車之痛，他承諾地方會處理水保、可行性評估、用地取得等問題..，盼交通部給予興建經費、設計、技術面的協助。

林佳龍表示，在地人一定是有痛苦才會不斷的反映，在尊重專業、安全等前提下，希望交通部同仁能以同理心主動為地方找路，他應允一個月內現地會勘，並責成交通部同仁針對大新竹地區交通路網做檢討規劃後，另再安排時間到縣府討論，中央、地方攜手合作解決地區交通問題。

劉德樑表示，因道路早期設計的問題，一下關西交流道就接到市區，鎮內老街丁字路口多，路幅很窄，車輛阻塞讓民眾叫苦連天，他建議在國道3號關西服務區設置聯外道路接台3線，分流前往內灣、尖石風景區的車流，紓解市區交通壅塞的現象。

林志華指出，位於湖口的新竹工業區產值約6550億，從業人員6萬5800多人，每到上下班交通尖峰時間，湖口交流道83k至100k的車速都低於20公里，列在「紫爆」等，交通壅塞不堪，希望中央協助在國道1號湖口路段約75k處能增設一交流道，改善常態性的塞車問題。