親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

年薪破110萬！一家三口卻過苦日子 他哭喊：每月吃土

你是故意的嗎？運動場上觸身球的法律爭議

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華北上交通部拜會部長林佳龍，爭取支持「國道3號關西服務區設置聯外道路」、「國道1號湖口路段增設交流道」工程，楊文科拜託交通部相關單位理解地方民眾塞車之痛，他承諾地方會處理水保、可行性評估、用地取得等問題..，盼交通部給予興建經費、設計、技術面的協助。

林佳龍表示，在地人一定是有痛苦才會不斷的反映，在尊重專業、安全等前提下，希望交通部同仁能以同理心主動為地方找路，他應允一個月內現地會勘，並責成交通部同仁針對大新竹地區交通路網做檢討規劃後，另再安排時間到縣府討論，中央、地方攜手合作解決地區交通問題。

劉德樑表示，因道路早期設計的問題，一下關西交流道就接到市區，鎮內老街丁字路口多，路幅很窄，車輛阻塞讓民眾叫苦連天，他建議在國道3號關西服務區設置聯外道路接台3線，分流前往內灣、尖石風景區的車流，紓解市區交通壅塞的現象。

林志華指出，位於湖口的新竹工業區產值約6550億，從業人員6萬5800多人，每到上下班交通尖峰時間，湖口交流道83k至100k的車速都低於20公里，列在「紫爆」等，交通壅塞不堪，希望中央協助在國道1號湖口路段約75k處能增設一交流道，改善常態性的塞車問題。

新竹縣府工務處長林鶴斯說明，長約609公尺的國道3號關西服務區設置聯外道路，路線起自服務區大客車停車場前道路，由右側岔往既有公務便道，拓寬公務便道並銜接到省道台3線約58公里處。而預計在國道1號湖口路段約75k處增設的交流道，是利用既有台1線做為聯絡道路分流，若順利興建可轉移湖口交流道的交通，減少對新竹工業區的交通衝擊。

為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華北...
為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科偕同關西鎮長劉德樑、湖口鄉長林志華北上交通部拜會部長林佳龍，爭取支持「國道3號關西服務區設置聯外道路」、「國道1號湖口路段增設交流道」工程。圖／縣府提供
分享
縣府預計在國道1號湖口路段約75k處增設的交流道，是利用既有台1線做為聯絡道路分...
縣府預計在國道1號湖口路段約75k處增設的交流道，是利用既有台1線做為聯絡道路分流，若順利興建可轉移湖口交流道的交通，減少對新竹工業區的交通衝擊。圖／縣府提供
分享
新竹縣府工務處長林鶴斯說明簡報，希望能協助轉移湖口交流道的交通，並設置關西服務區...
新竹縣府工務處長林鶴斯說明簡報，希望能協助轉移湖口交流道的交通，並設置關西服務區設置聯外道路。圖／縣府提供
分享
長約609公尺的國道3號關西服務區設置聯外道路，路線起自服務區大客車停車場前道路...
長約609公尺的國道3號關西服務區設置聯外道路，路線起自服務區大客車停車場前道路，由右側岔往既有公務便道，拓寬公務便道並銜接到省道台3線約58公里處。圖／縣府提供
分享
為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科北上交通部拜會部長林佳龍。圖／縣府提...
為改善關西鎮、湖口鄉塞車窘境，新竹縣長楊文科北上交通部拜會部長林佳龍。圖／縣府提供
分享

國道新竹塞車
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

桃園設計獎3組前45強出爐 好作品出頭天要再拼網路投票

2019-07-25 12:24

影／石虎也參賽！國際木雕競賽入圍者 首見保育議題

2019-07-25 07:51

中油三接停工 漁民緊盯 環團力主藻礁暫定自然地景

2019-07-25 00:09

台商搶進 遠雄自貿港再砸58億 月底蓋廠辦

2019-07-24 23:41

航空城協議價購惹議 鄭文燦：假訊息流竄

2019-07-24 23:36

森態木藝異國風情 三義展出亞太木質藝術

2019-07-24 20:01

新竹縣設寵物殯葬設施「送毛小孩最後一程」 最快7月底實施

2019-07-24 19:37

客運駕駛缺工需求急迫 桃竹苗27日招募駕駛300人

2019-07-24 19:23

桃園地景藝術節9月登場 今起募集舊衣架製作創意藝術品

2019-07-24 18:43

驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年

2019-07-24 17:31

龍潭小小記者營 學員學採指紋貼模留念

2019-07-24 16:52

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

桃園醫療小管家再升級 建置醫養合一服務

2019-07-24 15:47

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16

罕見百年傳統技藝「龍鳳獅陣」竹縣新港國小奪冠

2019-07-24 13:24

影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘

2019-07-24 11:53

回桃園就像回家！法國在台協會主任紀博偉獲頒榮譽市民

2019-07-24 11:29

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

私菸案朝野互打、禍推前朝？前外交官嘆：問題在衰老的體系

2019-07-24 20:33

運菸車來自總統府？ 府：包括特勤、侍衛室、府三來源

2019-07-24 15:35

藍綠對決最新民調！蔡領先韓從6.2%縮至4.1%

2019-07-24 17:09

私菸案華航提「超輕懲處」3人記過 交通部拒收

2019-07-25 00:46

台中16歲少女持西瓜刀砍媽「深可見骨」 母逃到機車行求救

2019-07-24 15:42

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

2019-07-25 09:23

「不要出嫁！」硬漢父在女兒結婚時痛哭 場面令人鼻酸

2019-07-24 20:18

矮於175公分「差幾公分送幾片肉」 火鍋店優惠引網友暴動

2019-07-24 19:34

不只特勤走私？ 黃國昌再爆：華航內部「訂購商品」消失

2019-07-25 10:52

喝可樂「炸肺」而死？男運動後喝幾口倒地猝死

2019-07-24 18:58

南韓正妹糕點師爆紅 網直呼：比妳做的甜點還甜！

2019-07-24 20:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top