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桃園設計獎3組前45強出爐 好作品出頭天要再拼網路投票

2019-07-25 12:24聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市政府青年事務局主辦2019桃園設計獎以「叢生。Vitality 」為名，獲得全台18到30歲的年輕設計師們合計356件參賽作品，評審團半個月來精挑細選，平面及商品設計、產品及工業設計、多媒體設計3大組各組前15強揭曉，即日起舉辦網路人氣投票，9月20到23日在興光堡壘展出45件入圍決賽的作品，並由評審團選出各組包括設計金獎前3名年度最高榮譽。

青年局表示，今年競賽主題為「Make Our Life Better！」，評審團指出各組的作品都相當精采，像商設組作品不只很有創意，有青年設計師的浪花造型點心充滿海洋風格與風味，中原大學參賽者設計希望讓原住民孩子重新接納傳統野菜料理的食譜。

數媒組的評審認為入圍作品製作細膩，例如實踐大學馬來西亞僑生為表達自己對家人的思念，設計定格動畫，還有一部從照護者角度深入長照議題的劇情短片。工設組充滿各式改變生活的好設計，像明志科大學生設計女性婦科自主檢測器，也有設計師重定義系統組合傢具的作品，都獲得評審相當高的評價。

來青年事務局今年建構9校25系的桃園大專設計學群聯盟，補助18場畢展活動，鼓勵學生到全國各地參展和參賽。局長顏蔚慈表示，桃園市如果能建立一個指標性的設計獎、設計展，年輕設計師不用總往台北去，外地的設計師也可以往桃園發展，促使更多設計人才在桃園交流，這是比辦競賽分出勝負更重要的意義。

桃園設計獎最刺激的決賽敲定9月21日在桃園興光堡壘創意聚落登場，45組入圍者的作品9月20至23日展出，即日起趕快線上搜尋「桃園設計獎」並在官網分享最喜歡的作品，一起為傑出作品集氣，9月21日決賽時讓最愛的作品成為人氣王。桃園設計獎官網：https://www.tyda.org.tw/works

工設組「婦科檢測器」。圖／桃園市青年事務局提供
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20190725商設組「海鹽糖」。圖／桃園市青年事務局提供
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數媒組長照議題。圖／桃園市青年事務局提供
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數媒組僑生定格動畫。圖／桃園市青年事務局提供
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工設組「新型態系統傢具」。圖／桃園市青年事務局提供
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商設組「阿美野菜食譜」。圖／桃園市青年事務局提供
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