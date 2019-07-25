影／石虎也參賽！國際木雕競賽入圍者 首見保育議題

2019-07-25 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



三義國際木雕藝術節的重頭戲「亞太木質藝術交流展」昨天開幕，同時公布台灣國際木雕競賽入圍名單及展出入選作品，包括交流展、競賽展共有百餘件各國木雕藝術創作精品展出，呈現不同面相的藝術思維和多元的雕刻技法，2項大展都將展至10月27日。

三義木雕館指出，台灣國際木雕競賽今年邁入第12年，自推出以來，一直是國際木雕創作及競技的盛會，今年競賽依往例分為工藝木雕類、當代木雕類2項，除台灣本地參賽者，還有來自大陸、日本、韓國、法國、烏克蘭、越南、香港、澳門等8個國家及地區。

今年參賽作品共130件，參與競賽人數創下近年最高紀錄，經評審團專業評選，有67 件作品入選展出，其中14件入圍參與「裕隆木雕薪傳獎」、「裕隆木雕創新獎」、「工藝木雕大獎」、「當代木雕大獎」的角逐，每項獎金各30萬元，另外工藝木雕優選獎、當代木雕優選獎各5名，獎金2萬元，優勝名次將在10月間的木雕藝術節開幕會場公布，這項競賽的獎金額度，在現今國際間的木雕競賽中，堪稱是獎額最高的一項比賽。

苗栗副縣長鄧桂菊、文化觀光局副局長詹彩蘋等人上午參加交流展開幕式，同時公布競賽展14名入圍者，工藝木雕類入圍者分包括台灣創作者吳忠霖、劉威辰，黃希宸、劉進文、鄧朝譽、黃弘彥、大陸創作者李文；當代木雕類組入圍台灣裘智信、陳家邦、林志航、大陸侯凡川、陳超、張書斌、董劍。

競賽入圍作品「破碎的家園」以石虎雕刻作品呈現，凸顯近來特別受矚目的生態保育話題，作者盼藉著這項作品讓大眾更重視石虎保育，

館方指出，今年的亞太木質藝術交流展主題為「森態」，「森」是個形象生動的文字，3個「木」以金字塔式堆疊，清楚表述出「樹木眾多」之意，交流展由台灣知名木雕藝術家、台藝大學教授楊北辰、賴永興，與台灣著名木雕家沈培澤聯合策展，邀台灣、日本、泰國與印尼等國著名木雕家、工藝家與設計家參展，展現亞太各國多元的木質藝術文化之美。

展出內容分為連結民間文化美學的「現代工藝木雕」、創造居家生活美感的「現代家具設計」、陳述創新視覺語境的「當代具象木雕」，以三大面向帶領觀眾看見台灣與鄰近地區、國家不同的木雕創作藝術及風格，進而激盪出更活躍的創作火花，從中探討木材質運用於生活中的無限可能。