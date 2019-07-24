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新竹縣設寵物殯葬設施「送毛小孩最後一程」 最快7月底實施

2019-07-24 19:37聯合報 記者郭政芬╱即時報導

現代社會生活型態，人與寵物關係越來越親密，毛小孩的後事漸受重視。記者郭政芬／攝影
現代社會生活型態，人與寵物關係越來越親密，毛小孩的後事漸受重視。記者郭政芬／攝影
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民間的寵物火化服務動輒數千元，許多飼主因此選擇自行掩埋寵物屍體，甚至掛樹頭、放水流，汙染環境，地方譁然。新竹縣府通過竹縣寵物屍體儲存收費標準條例，未來可協助低溫儲存並委外火化，最快7月底就能實施。

現代社會生活型態，人與寵物關係越來越親密，毛小孩的後事漸受重視，新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇說，早期死貓掛樹頭、死狗放水流的不環保方式，還有的跟隨垃圾進焚化爐處理寵物屍體的方式，已經不符合時代所趨。

為讓寵物走的尊嚴，並保護生活環境，避免民眾丟棄造成汙染，新竹縣家畜疾病防治所將提供竹縣民眾寵物屍體儲放服務，並由家畜所委託採外運焚化處理。

民間寵物殯葬業的火化服務費用幾乎上千元起跳，有些還設有寵物靈骨塔、身後法事超度等服務，彭正宇表示，縣府費用將依照寵物的重量有所不同，從屍體冷凍到委外火化服務，將收取寵物屍體重量每公斤75元，以低廉的價格協助民眾，但未有骨灰、靈骨塔等服務，讓民眾有不同的選擇。

彭正宇表示，考量到資源的分配，無法負擔個別火化服務，只能集體火化，新竹縣府日前已經審查通過，近期就會公告實施，預計最快7月底就可實施此條例。

寵物屍體新竹
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