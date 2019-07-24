森態木藝異國風情 三義展出亞太木質藝術

2019-07-24 20:01 中央社 苗栗縣24日電



「2019亞太木質藝術交流展暨台灣國際木雕競賽展」24日在三義木雕博物館開幕，日本國寶級木雕名家竹田光幸經典巨型作品「手」也在展出之列，以生動自然雕刻技法傳達隱喻哲學。圖／中央社 分享 facebook 苗栗三義是國內木雕重鎮，縣府為促進國際木雕藝術交流，舉辦「亞太木質藝術交流展」、「台灣國際木雕競賽展」今天開幕，呈現異國間木藝薪傳與多元創意。

苗栗縣政府文化觀光局今天在三義木雕博物館舉行「2019亞太木質藝術交流展」開幕暨「台灣國際木雕競賽」入圍名單揭曉記者會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、文觀局副局長詹彩蘋、策展人台灣藝術大學教授楊北辰、賴永興、木雕工藝家沈培澤以及參展的日本木雕藝術家三宅一樹等人，一同拍擊泰國杯型鼓，為今年三義木雕藝術節系列活動揭開序幕。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣政府每年舉辦木雕藝術節系列活動，致力將台灣的木雕藝術帶上國際舞台，同時推廣國際木雕藝術交流，透過全球性的競賽交流平台，提升台灣木雕與世界對話機會。

亞太木質藝術交流展以「森態」為主題，「森」是形象生動文字，由3個「木」以金字塔式堆疊而成，展覽邀請台灣、日本、泰國、印尼等國家著名木雕藝術家、75件作品，分為「現代工藝木雕」、「當代具象木雕」及「現代家具設計」3面向展出，展現亞太各國多元木質造型藝術文化之美。

楊北辰表示，展覽內容與現代生活審美息息相關，強調精湛刀工與材料美感的「現代木雕工藝」，隨時代、生活改變，出現有別於傳統的樣貌；「當代木雕」則是創作者透過木雕藝術，傳達創新視覺的一種語彙；「木質家具設計」因大量融入美感元素，除實用功能，本身也是件賞心悅目的雕塑品。

楊北辰說，日本在當代具象木雕藝術的表現，堪稱世界之最，這次展覽中，麗寶文化藝術基金會協助出借日本國寶級木雕名家竹田光幸的「手」系列大型原作，以生動自然雕刻技法傳達隱喻哲學，另有日原公大、三宅一樹、吉田敦、阿部乳坊等大師級創作，展現沉穩內斂的創作風格，透過交流展可一窺台灣與亞洲國家間多元創意與薪傳技藝文化。

另外，邁入第12年的「台灣國際木雕競賽」，今天公布「工藝木雕」、「當代木雕」兩大類組得獎入圍名單，各獎項得主預計於10月10日三義木雕藝術節開幕典禮中揭曉。其中台灣創作者吳忠霖，以「破碎的家園」為題，雕刻瀕臨絕種的一級保育類野生動物石虎，藉由作品呼籲重視石虎保育，引起不少觀賞者共鳴。