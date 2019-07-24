親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

森態木藝異國風情 三義展出亞太木質藝術

2019-07-24 20:01中央社 苗栗縣24日電

「2019亞太木質藝術交流展暨台灣國際木雕競賽展」24日在三義木雕博物館開幕，日...
「2019亞太木質藝術交流展暨台灣國際木雕競賽展」24日在三義木雕博物館開幕，日本國寶級木雕名家竹田光幸經典巨型作品「手」也在展出之列，以生動自然雕刻技法傳達隱喻哲學。圖／中央社
分享
苗栗三義是國內木雕重鎮，縣府為促進國際木雕藝術交流，舉辦「亞太木質藝術交流展」、「台灣國際木雕競賽展」今天開幕，呈現異國間木藝薪傳與多元創意。

苗栗縣政府文化觀光局今天在三義木雕博物館舉行「2019亞太木質藝術交流展」開幕暨「台灣國際木雕競賽」入圍名單揭曉記者會，苗栗縣副縣長鄧桂菊、文觀局副局長詹彩蘋、策展人台灣藝術大學教授楊北辰、賴永興、木雕工藝家沈培澤以及參展的日本木雕藝術家三宅一樹等人，一同拍擊泰國杯型鼓，為今年三義木雕藝術節系列活動揭開序幕。

副縣長鄧桂菊表示，苗栗縣政府每年舉辦木雕藝術節系列活動，致力將台灣的木雕藝術帶上國際舞台，同時推廣國際木雕藝術交流，透過全球性的競賽交流平台，提升台灣木雕與世界對話機會。

亞太木質藝術交流展以「森態」為主題，「森」是形象生動文字，由3個「木」以金字塔式堆疊而成，展覽邀請台灣、日本、泰國、印尼等國家著名木雕藝術家、75件作品，分為「現代工藝木雕」、「當代具象木雕」及「現代家具設計」3面向展出，展現亞太各國多元木質造型藝術文化之美。

楊北辰表示，展覽內容與現代生活審美息息相關，強調精湛刀工與材料美感的「現代木雕工藝」，隨時代、生活改變，出現有別於傳統的樣貌；「當代木雕」則是創作者透過木雕藝術，傳達創新視覺的一種語彙；「木質家具設計」因大量融入美感元素，除實用功能，本身也是件賞心悅目的雕塑品。

楊北辰說，日本在當代具象木雕藝術的表現，堪稱世界之最，這次展覽中，麗寶文化藝術基金會協助出借日本國寶級木雕名家竹田光幸的「手」系列大型原作，以生動自然雕刻技法傳達隱喻哲學，另有日原公大、三宅一樹、吉田敦、阿部乳坊等大師級創作，展現沉穩內斂的創作風格，透過交流展可一窺台灣與亞洲國家間多元創意與薪傳技藝文化。

另外，邁入第12年的「台灣國際木雕競賽」，今天公布「工藝木雕」、「當代木雕」兩大類組得獎入圍名單，各獎項得主預計於10月10日三義木雕藝術節開幕典禮中揭曉。其中台灣創作者吳忠霖，以「破碎的家園」為題，雕刻瀕臨絕種的一級保育類野生動物石虎，藉由作品呼籲重視石虎保育，引起不少觀賞者共鳴。

縣府文觀局指出，競賽平台吸引木雕界老中青三代同台較勁，今年參與人數創新高，質、量均佳，吸引國內、外130件作品參賽，經2階段評選出67件作品辦理展覽，包括亞太木質藝術交流展，兩項大展即日起至10月27日在三義木雕博物館展出。

「2019亞太木質藝術交流展暨台灣國際木雕競賽展」24日在三義木雕博物館舉行開幕...
「2019亞太木質藝術交流展暨台灣國際木雕競賽展」24日在三義木雕博物館舉行開幕活動，日本當代木雕藝術家三宅一樹（左2）展出作品「聖猫-Holy Cat」。圖／中央社
分享

苗栗縣藝術節
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

新竹縣設寵物殯葬設施「送毛小孩最後一程」 最快7月底實施

2019-07-24 19:37

客運駕駛缺工需求急迫 桃竹苗27日招募駕駛300人

2019-07-24 19:23

桃園地景藝術節9月登場 今起募集舊衣架製作創意藝術品

2019-07-24 18:43

驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年

2019-07-24 17:31

龍潭小小記者營 學員學採指紋貼模留念

2019-07-24 16:52

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

桃園醫療小管家再升級 建置醫養合一服務

2019-07-24 15:47

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16

罕見百年傳統技藝「龍鳳獅陣」竹縣新港國小奪冠

2019-07-24 13:24

影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘

2019-07-24 11:53

回桃園就像回家！法國在台協會主任紀博偉獲頒榮譽市民

2019-07-24 11:29

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

創舉！苗醫居家照服員 7-11當支援站

2019-07-23 23:22

改善14間公有違建 五峰鄉爭補助逐年補照、改善

2019-07-23 22:53

暖冬減產糖度飆到33度 公館超甜紅棗...要買要快

2019-07-23 22:49

回收玻璃變裝置藝術 志工巧思為陸光里增色

2019-07-23 22:47

讓鄉親歡唱卡拉OK 竹市府97萬幫埋單

2019-07-23 22:45

桃市休閒農業區5+3 明年拚破10處

2019-07-23 22:44

桃市資訊局、調查處合作 架起資安防護網

2019-07-23 22:42

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59

竹市東風音樂祭連4周末登場 創作大賽城隍廟入詞

2019-07-23 14:53

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

影／太可惡！23桶廢機油扔象鼻岩前 海域油汙四散

2019-07-24 17:33

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

影／每隻千萬比當地透天厝還貴 台南頑皮世界新引進長頸鹿

2019-07-24 16:44

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

驚！八德某診所爆過期藥品 最久過期13年

2019-07-24 17:31

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做

2019-07-24 17:35

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

涉史前人類文化？板橋忠孝國中地底挖出2巨大古木

2019-07-24 17:05

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行

2019-07-24 16:20

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51

影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘

2019-07-24 11:53

高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院

2019-07-24 14:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top