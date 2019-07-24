桃園地景藝術節9月登場 今起募集舊衣架製作創意藝術品
2019桃園地景藝術節-藝遊八塊厝將於9月6日在八德三元宮、溪濱公園與八德擴大重劃區等周邊區域登場，不過今日起向民眾募集家中欲淘汰的舊衣架，希望能延續居民共同創作的傳統，一起共創出舊衣架藝術品。
在2016年的地景藝術節-藝遊八德中，曾在八德竹霄社區與日籍藝術家藤井芳共同創作啤酒罐所製的「戲畫青蛙」，當時為了製作這隻青蛙，在地居民發起募集回收啤酒罐計畫，小到一般住戶大至各地超商、檳榔攤及小吃店等，收集共近千個啤酒罐，這次地景藝術節再度回到八德，於9月6號到9月22號展出，為延續居民共同創作的傳統，發起「衣架募集計畫 就缺你衣個」向居民收集不要的舊衣架來製作藝術品。
桃園市政府文化局文化發展科長黃蘭燕表示，這次回收舊衣架製作藝術品的活動邀請到藝術家陳德龍一同參與，與社區居民一同感受手作藝術的魅力，即日起可將舊衣架拿至八德區的興仁活動中心及三元宮的收集站內。另外，在八德區興仁活動中心也有一個藝術共創工作坊及時空屋藝術行動，屋內透過老照片敘說著故事，呈現不同時代與空間、民眾對話，希望把八德不同時代的空間的故事找出來，歡迎有興趣的朋友歡迎帶著老照片、老故事一同來參與。
留言