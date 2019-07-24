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台灣之光 康乃薾中學生黃仲群數學奧林匹亞奪金

2019-07-24 17:01聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

7月21日在英國舉行的第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣奪下1金、2銀、3銅，其中，獲得金牌的參賽者是新竹縣康乃薾雙語中學三年級學生黃仲群。校方表示，黃仲群本次世界競賽能奪金，在於其頭腦冷靜，喜歡思考與追根究柢的個性。

校方表示，這次是康乃薾雙語中小學首次代表台灣參加競賽，本屆共有112個國家、621名參賽學生。台灣的選手須經過全國選拔錄取後，由國立中央大學理學院主辦集訓共五次，分別在中央大學、清華大學、中正大學等校辦理賽前集訓，課程分別有表現心理學、數學的心理意義、教授專題演講、模擬競賽、國際競賽實作等科目訓練。

康乃薾雙語中小學校長謝義鄉表示，黃仲群學生從小喜歡數學，就讀小學時就已經超前念高中數學，被選拔為選手後，他不僅參加中央大學選手集訓，同時也兼顧校內課業，教育會考拿下5A9+、作文五級分的好成績。師長們認為，頭腦冷靜，喜歡思考與追根究柢的個性，是他奪金的重要因素。

康乃薾雙語中小學葉閔傑總校長則說，獲得金牌的黃仲群，亞洲排名第十，世界排名第二十一，個人排名第二十八，是名副其實的台灣之光。而他今年3月參加新竹科學園區實驗高中科學班甄試，也獲得高分錄取，此次代表台灣參賽奪得金牌，學校與有榮焉，將頒發最佳榮譽校友獎章給黃仲群，希望他在未來的求學之路可以一路順遂，成為學弟妹的楷模。

第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣奪下1金、2銀、3銅，獲得金牌的參賽者是新竹縣...
第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣奪下1金、2銀、3銅，獲得金牌的參賽者是新竹縣康乃薾雙語中學三年級學生黃仲群（右一）。圖／康乃薾雙語中學提供
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第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣奪下1金、2銀、3銅，獲得金牌的參賽者是新竹縣...
第60屆國際數學奧林匹亞競賽，台灣奪下1金、2銀、3銅，獲得金牌的參賽者是新竹縣康乃薾雙語中學三年級學生黃仲群（右三）。圖／康乃薾雙語中學提供
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