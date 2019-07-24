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作家隱身桃園任教 新書「這個國文老師不識字」見真實教育

2019-07-24 16:43聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市至善高中國文老師游騰崴對一般人而言可能就是高中老師，如果提到筆名「穹風」、「東燁」、暢銷書「大度山之戀」，不少愛閱讀、愛文學的人難免會驚奇原來游老師就是知名作家，隱身在大溪好山好水的至善高中任教3年。

2003年，游騰崴以筆名「穹風」發表新書「大度山之戀」，就登上當年金石堂書局年度暢銷書排行榜亞軍，銷售數字僅次於風靡全球的科幻小說「哈利波特」。之後每年出版二到三部新書作品，都穩居各全台大書局銷售排行榜，他的作品領域橫跨愛情、新詩、散文、奇幻、記事的暢銷作家，

中文系畢業的游騰崴國中就嘗試寫作，多年的寫作生涯，至今已出版了40多部作品，其中愛情小說佔了30多本，2000年網路論壇BBS站興起愛情小說的熱潮，「穹風」的筆名儘管低調，卻已在網路作家的領域中備受關注和討論。

他學過電機、玩過音樂、開過酒吧樂於挑戰不同的領域，35歲還獲得「視覺傳達設計研究所」的碩士學位。游騰崴表示，連他自己都非常驚訝，自己現在是一位國文老師，因為曾經年少叛逆輕狂、火爆浪子的個性，讓他在成長階段吃了不少虧，但是，也因為特別的人生際遇，使得他的心思更加細膩，進而將生活的各項體悟，轉化為文字變成一部部感人、浪漫的小說。

游騰崴最新作品「這個國文老師不識字」，把在至善高中任教3年期間，和學生、家長、同事們之間的互動故事，以記事小說的方式呈現，再度造成文壇的轟動。游老師期待，讓更多人看見最真實的教育現場，也期盼自己以文字上的專長，讓學生愛上寫作和國文。

國立台灣文學館今年16周年的館慶系列活動，邀請游騰崴將作家甘耀明的作品「野狼、海王子與烏賊群」，改編成一部約40分鐘的舞台劇作品，他帶著至善高中幼兒保育科學生11月登台演出，期待能以表演戲劇昇華自己的文字創作，讓師生激盪出不一樣的火花。在此之前，至善高中表藝科9月7日應台北市「藝穗節」邀請，演出全新戲碼「父親不在家」，劇本也是游騰崴的新作。

因為曾經年少叛逆輕狂、火爆浪子的個性，讓游騰崴吃了不少虧，改過以後為自己留下蛻變...
因為曾經年少叛逆輕狂、火爆浪子的個性，讓游騰崴吃了不少虧，改過以後為自己留下蛻變的印記。圖／桃園市至善高中提供
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游騰崴為學生寫舞台劇本，帶著他們了解創作內涵和靈魂。圖／桃園市至善高中提供
游騰崴為學生寫舞台劇本，帶著他們了解創作內涵和靈魂。圖／桃園市至善高中提供
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游騰崴至今已經出版40多本著作，都是暢銷書。圖／桃園市至善高中提供
游騰崴至今已經出版40多本著作，都是暢銷書。圖／桃園市至善高中提供
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至善高中表演藝術科受邀9月在台北市「藝穗節」演出舞台劇，戲碼「父親不在家」是游騰...
至善高中表演藝術科受邀9月在台北市「藝穗節」演出舞台劇，戲碼「父親不在家」是游騰崴的新作品。圖／桃園市至善高中提供
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游騰崴以不同的教學方式和學生相處，相當受歡迎。圖／桃園市至善高中提供
游騰崴以不同的教學方式和學生相處，相當受歡迎。圖／桃園市至善高中提供
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