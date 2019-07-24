作家隱身桃園任教 新書「這個國文老師不識字」見真實教育

2019-07-24 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市至善高中國文老師游騰崴對一般人而言可能就是高中老師，如果提到筆名「穹風」、「東燁」、暢銷書「大度山之戀」，不少愛閱讀、愛文學的人難免會驚奇原來游老師就是知名作家，隱身在大溪好山好水的至善高中任教3年。

2003年，游騰崴以筆名「穹風」發表新書「大度山之戀」，就登上當年金石堂書局年度暢銷書排行榜亞軍，銷售數字僅次於風靡全球的科幻小說「哈利波特」。之後每年出版二到三部新書作品，都穩居各全台大書局銷售排行榜，他的作品領域橫跨愛情、新詩、散文、奇幻、記事的暢銷作家，

中文系畢業的游騰崴國中就嘗試寫作，多年的寫作生涯，至今已出版了40多部作品，其中愛情小說佔了30多本，2000年網路論壇BBS站興起愛情小說的熱潮，「穹風」的筆名儘管低調，卻已在網路作家的領域中備受關注和討論。

他學過電機、玩過音樂、開過酒吧樂於挑戰不同的領域，35歲還獲得「視覺傳達設計研究所」的碩士學位。游騰崴表示，連他自己都非常驚訝，自己現在是一位國文老師，因為曾經年少叛逆輕狂、火爆浪子的個性，讓他在成長階段吃了不少虧，但是，也因為特別的人生際遇，使得他的心思更加細膩，進而將生活的各項體悟，轉化為文字變成一部部感人、浪漫的小說。

游騰崴最新作品「這個國文老師不識字」，把在至善高中任教3年期間，和學生、家長、同事們之間的互動故事，以記事小說的方式呈現，再度造成文壇的轟動。游老師期待，讓更多人看見最真實的教育現場，也期盼自己以文字上的專長，讓學生愛上寫作和國文。