桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



2019桃園地景藝術節將於9月6日至22日登場，今年展覽場域集中八德區，將以閒置多時，如今規畫為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區。本報資料照 分享 facebook 2019桃園地景藝術節將於9月6日至22日登場，今年展覽場域集中八德區，將以閒置多時，如今規畫為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區，副展場包括西坡埤塘、兒童美術館、溪濱公園及中大公園等4處，展出總計33件藝術品，市府文化局也訂出今年主題為「新風景線」的想像為主題，歡迎大家9月6日起到八德品藝術、看地景、談地景、看表演。

今年地景藝術節有品藝術、玩地景、談地景及看表演四大主軸，在品藝術方面展出包括國內外藝術品20件、徵件創作5件、社區參與作品8件等總計33件藝術品；玩地景除推出結合地景作品的7場假日活動、10場藝術教育；談地景方面則舉辦1場國際論壇及4場藝術家創作分享座談；看表演方面包括15場戶外大型表演、75場次的移動故事屋劇場、3場移動式表演藝術，以及41場結合自然與土地人文的聲光地景展演，讓遊客充分感受桃園的自然人文風貌。

由於大湳森林公園為地景藝術節主展區，市府文化局初步規畫多項精彩活動，將邀請漢光儀隊、魔梯形體劇場、FOCA福爾摩沙馬戲團及艾克馬戲團等國內外知名圖對透過儀隊演出默劇、跑酷、馬戲、雜耍和舞蹈等藝術形式，串起大湳森林公園地貌和藝術品之間的關聯性，另設計光雕展演「大湳森之光」，要以音樂、光影、ＡＲ互動生態影像所共織出的光雕環境劇場，邀請民眾一起聆聽森林的聲音，透過聲光感受大湳森林公園獨特的人文地貌。

桃園市立文化局指出，今年的展區整合埤塘田野的養護特質與昔日軍警營區既具守備功能又兼含戰略的積極性格，因此本屆地景藝術節將以「守護所在，進擊未來」為基礎概念，以「新風景線」的想像作為主題，地景藝術節以「新風景線」的想像為主題，融入包括跨越、貫穿、前進、記憶、歷史及共生等主軸概念，9月份推出各項動靜態活動。