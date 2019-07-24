親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國安會自清 未有人員參與團購僅零星工友託購

華人血肉相連？美國智庫揭中共滲透新加坡

桃園地景藝術節9月登場 八德將展33件藝術品

2019-07-24 16:38聯合報 記者張裕珍╱即時報導

2019桃園地景藝術節將於9月6日至22日登場，今年展覽場域集中八德區，將以閒置...
2019桃園地景藝術節將於9月6日至22日登場，今年展覽場域集中八德區，將以閒置多時，如今規畫為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區。本報資料照
分享
2019桃園地景藝術節將於9月6日至22日登場，今年展覽場域集中八德區，將以閒置多時，如今規畫為森林公園的「保一總隊大湳舊營區」為核心展區，副展場包括西坡埤塘、兒童美術館、溪濱公園及中大公園等4處，展出總計33件藝術品，市府文化局也訂出今年主題為「新風景線」的想像為主題，歡迎大家9月6日起到八德品藝術、看地景、談地景、看表演。

今年地景藝術節有品藝術、玩地景、談地景及看表演四大主軸，在品藝術方面展出包括國內外藝術品20件、徵件創作5件、社區參與作品8件等總計33件藝術品；玩地景除推出結合地景作品的7場假日活動、10場藝術教育；談地景方面則舉辦1場國際論壇及4場藝術家創作分享座談；看表演方面包括15場戶外大型表演、75場次的移動故事屋劇場、3場移動式表演藝術，以及41場結合自然與土地人文的聲光地景展演，讓遊客充分感受桃園的自然人文風貌。

由於大湳森林公園為地景藝術節主展區，市府文化局初步規畫多項精彩活動，將邀請漢光儀隊、魔梯形體劇場、FOCA福爾摩沙馬戲團及艾克馬戲團等國內外知名圖對透過儀隊演出默劇、跑酷、馬戲、雜耍和舞蹈等藝術形式，串起大湳森林公園地貌和藝術品之間的關聯性，另設計光雕展演「大湳森之光」，要以音樂、光影、ＡＲ互動生態影像所共織出的光雕環境劇場，邀請民眾一起聆聽森林的聲音，透過聲光感受大湳森林公園獨特的人文地貌。

桃園市立文化局指出，今年的展區整合埤塘田野的養護特質與昔日軍警營區既具守備功能又兼含戰略的積極性格，因此本屆地景藝術節將以「守護所在，進擊未來」為基礎概念，以「新風景線」的想像作為主題，地景藝術節以「新風景線」的想像為主題，融入包括跨越、貫穿、前進、記憶、歷史及共生等主軸概念，9月份推出各項動靜態活動。

藝術節森林公園文化局
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

創舉！苗醫居家照服員 7-11當支援站

2019-07-23 23:22

桃園醫療小管家再升級 建置醫養合一服務

2019-07-24 15:47

竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16

桃園6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16

罕見百年傳統技藝「龍鳳獅陣」竹縣新港國小奪冠

2019-07-24 13:24

影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘

2019-07-24 11:53

回桃園就像回家！法國在台協會主任紀博偉獲頒榮譽市民

2019-07-24 11:29

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

改善14間公有違建 五峰鄉爭補助逐年補照、改善

2019-07-23 22:53

暖冬減產糖度飆到33度 公館超甜紅棗...要買要快

2019-07-23 22:49

回收玻璃變裝置藝術 志工巧思為陸光里增色

2019-07-23 22:47

讓鄉親歡唱卡拉OK 竹市府97萬幫埋單

2019-07-23 22:45

桃市休閒農業區5+3 明年拚破10處

2019-07-23 22:44

桃市資訊局、調查處合作 架起資安防護網

2019-07-23 22:42

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26

艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59

竹市東風音樂祭連4周末登場 創作大賽城隍廟入詞

2019-07-23 14:53

中油沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議

2019-07-23 14:39

台灣民政府違建 桃市府鐵腕拆除

2019-07-23 14:28

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38

800萬重修竹南鎮志當廢紙回收 1本賣不到3元民眾罵「浪費」

2019-07-23 12:12

最新的法拍流程及技巧 行政執行署新竹分署免費教

2019-07-23 11:24

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

沿街收垃圾問題多 彰化試辦定點定時收垃圾

2019-07-23 19:09

別把「台灣野人」當惡魔 這家度假村想聘他為山林老師

2019-07-24 07:57

台南立委選舉藍營鬧內鬨 謝龍介挨批是罪人

2019-07-23 19:09

韓家軍橫跨高屏溪 高市前局長葉壽山立委初選勝出

2019-07-24 10:12

與黃國昌無關？屏縣府搶先複審樂樂養雞場認定違法

2019-07-23 19:37

學生問「為什麼從醫生變市長？」 柯文哲無奈回5字笑翻全場

2019-07-24 15:50

影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51

影／龜山島崩塌影像曝光 龜首明顯「缺一角」

2019-07-24 11:00

拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27

退役女班長轉進手搖飲戰場 用蘊藏母愛新品殺出重圍

2019-07-24 08:04

韓國瑜兌現「到山上住一晚」 明晚夜宿茂林

2019-07-23 19:04

翡翠水庫專管今動土 預計2023年6月完工

2019-07-24 10:38

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

新北金山市地重劃區向日葵花海盛開 民眾拍照新熱點

2019-07-24 07:41

8年級女生回流故鄉 替社區帶來百萬營收

2019-07-24 11:58

屏議員林采穎 當選無效之訴駁回

2019-07-23 23:47

韓國瑜公布上半年外銷農漁產品成果 產值產量超越去年

2019-07-23 23:26

75歲翁長期攝護腺腫大 新式治療排尿順暢還享性生活

2019-07-23 19:13

天悅飯店2期工程申請復工遭駁回 義联集團：一定上訴

2019-07-23 19:36

宜縣府徹夜換水管、補天坑 居民有感了：效率好！

2019-07-24 11:57

裝甲564旅進校園演訓 吸走暑修師生的眼球

2019-07-23 19:51

高市府小內閣異動 韓證實：洪東煒去土開

2019-07-23 23:51

基隆2名林老師獲師鐸獎 她們帶學生回正途、走進圖書館

2019-07-24 15:46

桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處

2019-07-23 18:32

金門夏日音樂季登場 茄子蛋、朱俐靜獻唱High全場

2019-07-23 23:29

翡翠專管4年才動土 柯文哲抱怨環評搞1年有點受不了

2019-07-24 12:49

影／孫女在國外Line急用錢 80歲老婦險遭詐25萬元

2019-07-24 08:56

遠雄海洋公園推夜探行程 體驗海洋生態

2019-07-23 19:14

被控扣發聘書脅迫教師同意減薪 東方設計大學這麼說

2019-07-23 18:28

淡水仲夏繽紛樂 滑水道等設施免費玩

2019-07-23 23:42

緩解地層下陷 古坑人工湖動土

2019-07-23 23:41

台中州廳定位 盧評估前朝規劃太「靜態」 聽民意再決定

2019-07-23 23:28

又傳車禍！台中向上路6段 將設區間測速

2019-07-23 23:36

換軌煞車噪音太吵 台鐵允改善

2019-07-23 23:40

假日停車荒 宜蘭將建4座智慧化停車場

2019-07-23 23:51

摸蛤兼洗褲 林佳龍：七股氣象雷達新站將成觀光地標

2019-07-24 13:59

花蓮將蓋全台太陽能專區 居民質疑砍樹種電

2019-07-24 13:44

南星計畫中程計畫環評變更惹議 環團批球員兼裁判

2019-07-24 11:01

北市上半年A1類車禍46死 機車占半數

2019-07-23 23:46

北市17路段加強取締機車超速 單月近萬件

2019-07-23 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top