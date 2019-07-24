桃園醫療小管家再升級 建置醫養合一服務
台灣邁入高齡化社會，長期照護、居家醫療等服務需求大增，為整合醫療資源，桃園推行「醫療小管家」計畫今年再升級，針對高齡者較多里別，走入社區，建立健康測量服務據點，提供血壓、心房顫動等量測，並主動發掘個案提供管理與轉介，將醫療及長照資源送到家，並結合社區在地資源，落實醫療服務社區在地化。
天晟醫院「醫療小管家服務據點」，今天在中壢區自立里揭牌，天晟醫院院長蔡芳生表示，自立里社區自立健康有夠站為常駐型服務據點，開放時間為週一至週五，上午8點半到下午5點半，設於自立里里長辦公室大樓中廊。
今天揭牌典禮，桃園市政府衛生局副局長蘇柏文、中央健保署北區業務組副組長張溫溫、桃園市議會議長邱弈勝，市議員魯明哲、彭俊豪議員及中壢區副區長李日強及中壢區里長們，與自立社區300多名民眾到場共襄盛舉。
中壢區自立里住戶共49棟約6008人，長者人數有1281人，比例達21%以上，透過個案管理師駐點，提供血壓量測、追蹤、心房顫動篩檢、慢性病衛教指導，同時提供長照資源轉介、健康促進活動等服務。
據點服務員也協助住戶，開通使用健康存摺，更容易掌握個人的健康資訊，若遇到狀況複雜的個案，將經由醫護團隊評估後，決定是否協助轉介，協助病況複雜個案就醫，改善個案多重用藥等問題。
醫療小管家自立里社區據點，同時配合健保署「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，除天晟醫院個管師進駐，也有周邊基層診所及長照單位人員於據點服務，共同推動里民健康促進活動以及慢性病個案管理，降低民眾對大醫院門診的依賴，轉銜社區基層診所及長照機構資源，落實分級醫療制度，服務當地銀髮長者，期提升民眾自我照護能力，共同佈建社區健康照護網絡。
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