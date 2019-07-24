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竹塹中元城隍祭31日登場 夯枷報名只剩1周

2019-07-24 15:16聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

竹塹中元城隍祭7月31日至8月15日舉行，重頭戲揪團夯枷消災解厄8月1日登場，報...
竹塹中元城隍祭7月31日至8月15日舉行，重頭戲揪團夯枷消災解厄8月1日登場，報名要快。記者黃瑞典／攝影
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竹塹中元城隍祭7月31日至8月15日登場，新竹市府今天邀藝人吳鳳、在地創作者Roro趙珮榕等人在都城隍廟宣傳活動，其中8月1日揪團夯枷消災解厄目前已有1千多人報名，市長林智堅歡迎大家把握最後一周時間踴躍報名，也邀大家來體驗城隍祭傳統文化宗教活動。

竹塹中元城隍祭7月31日（農曆六月廿九日）至8月15日（農曆七月十五日）展開，將有系列活動及精彩藝陣表演，包含7月31日福門大開神鬼啟航、8月1日揪團夯枷消災解厄、8月13日查夜暗訪祈福平安及8月15日城隍威巡遶境賑孤。

宣傳記者會上，在地創作者Roro趙珮榕演開場演唱為新竹量身打造的歌曲｢大步旅行｣，歌詞中「我站在新竹市中心，走路像文青，拍照像明星，穿越三個世紀，從舊古蹟到新科技」，邀各地旅客來城隍祭體驗竹市年度最大宗教盛事，遊遍城市古蹟與各大景色。

藝人吳鳳也與來自美國、荷蘭及德國的台灣女婿及小朋友體驗夯枷文化，廣邀不同國籍、不同宗教的朋友一起來參加這場新竹傳統的宗教盛事。

林智堅說，他小時候會跟爸媽參加城隍祭遶境，看到眾神將走在路上非常威風，相信現在的孩子也會想來參與，重頭戲夯枷極具象徵意涵，查夜暗訪也十分特別，歡迎熱愛宗教文化的民眾一起來體驗。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，新竹都城隍廟堅持保存傳統文化，歷經日治時期依舊屹立不搖，至今仍有許多寺廟前來學習觀摩，市府編列預算合辦後，讓大家都知道這個活動，參與人數也屢創新高。

2019竹塹中元城隍祭活動詳情可上「新竹市 新鮮事」及「新竹都城隍廟」臉書粉絲專頁查詢。

藝人吳鳳（中）與新竹市長林智堅（右）、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞（左）自拍，宣傳竹...
藝人吳鳳（中）與新竹市長林智堅（右）、新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞（左）自拍，宣傳竹塹中元城隍祭活動。記者黃瑞典／攝影
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藝人吳鳳（左）與外籍友人體驗夯枷。記者黃瑞典／攝影
藝人吳鳳（左）與外籍友人體驗夯枷。記者黃瑞典／攝影
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新竹城隍廟遶境
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