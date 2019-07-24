6個公車招呼站牌擠作堆 看不到公車路線資訊

2019-07-24 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪區介壽路一段、員林路口，桃園客運崎頂招呼站，近年因市府陸續增闢大溪快捷等公車路線，竟出現6座公車站牌，密密麻麻的豎立在巷口轉角處，連消防栓路牌被站牌擋住，根本看不清公車行駛路線等小字體。立法委員陳學聖今邀公路總局等單位會勘。市府交通局表示，預定10 月下旬將改建為具電子看板功能的智慧公車站牌。

立委陳學聖表示，大溪區仁美里里長曾月娥向服務處反映，里內崎頂公車招呼站，有多個公車站牌密集設置，有如旗桿造型公車招呼站，上有公車標號及行駛停靠路線等訊息，現全都擠在一塊，有時連看公車路線號次，都要費勁尋找查看，字體更小的行駛停靠路線根本無從

找查起。

市議員李柏坊表示，若每個客運路線，都豎立1座招呼站牌，同處地點分設多個行駛路線站牌，景觀雜亂且缺乏資訊整合，未來配合公共運輸，公車路線會越設越多，市府交通局應整合設集中式公車站牌或適當地點規劃候車亭。

陳學聖表示，選民反映大溪介壽路一帶，都有同位置豎立多座公車招呼站牌，雜亂無章情況，在設置腹地有限下，希望能改為集中式公車站牌，看起來景觀一致，查詢公車路線訊息更方便。市府交通局會勘人員表示，已著手10月下旬移除6座站牌，整合相關路線訊息，改設為1座智慧公車站牌。

市府交通局公共運輸科表示，交通局從103年起，就逐年、逐路段，整合及更新公車招呼站牌，公車路線密集且用地取得沒問題，就結合Ubike設置公車候車亭，若無充裕腹地建構集中式電子看板功能的智慧公車站牌，並以車流量大的公車主幹線為優先更新，例如，台一線