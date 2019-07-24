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罕見百年傳統技藝「龍鳳獅陣」竹縣新港國小奪冠

2019-07-24 13:24聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣竹北市新港國小的舞獅隊成立20餘年，所表演是全台罕見的百年傳統技藝「龍鳳獅陣」，也是歷年縣長盃、中華盃全國賽，及全國各級學校傳統民俗技藝中的常勝軍。近期參加厦門青少年龍獅交流賽，勇奪第一名金質獎，新竹縣長楊文科也恭賀新港國小舞獅隊，除了為新竹縣爭取光榮，也將傳統文化繼續向下扎根發揚。

吳登興教練表示，學校地處偏鄉靠海，全校學生共85人，有25人因興趣而加入團隊，年級混和一起練習。「龍鳳獅陣」是快失傳的技藝，由一人帶著龍(鳳)頭、龍尾(鳳) 與五頭獅子較量，跳八卦陣，再加上嗩吶、鑼鈸、鼓等樂器搭配極具特色。此次國際比賽，團員也看到不同派別的舞獅，擴展視野，並在比賽時不怯場，他以這些團員為榮。

團隊這次在縣府秘書石華平與校長陳靜宜領隊下，受邀參加「厦門青少年龍獅交流賽」，與新竹市虎林國小、廈門金安小學、廈門翔安區鄭坂小學、廈門呂岭小學角逐冠軍。

 團內年紀最小、擔任鑼鼓陣打鈸的陳衫羽表示，第一次比賽離開家人那麼久，難免緊張，不過當遇上強勁對手「荷花龍」時，首次見到幾個手持荷花的人瞬間排成龍身舞動，全團也燃起滿滿的雄心鬥志，致力拿個好成績。當最終比賽成績出爐，大家掌聲響起，不禁覺得這一切辛苦都是值得的。

 校長陳靜宜說，練舞獅很辛苦，要磨練蹲馬步、翻跟斗、劈腿、扛獅頭等技巧，相信學生也從中學習到訓練體能，挫折容忍力，學校將來也會持續開發學生才能，提供一個發光發熱舞台。

新竹縣竹北市新港國小的舞獅隊成立20餘年，所表演是全台罕見的百年傳統技藝「龍鳳獅...
新竹縣竹北市新港國小的舞獅隊成立20餘年，所表演是全台罕見的百年傳統技藝「龍鳳獅陣」。圖／縣府提供
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近期參加厦門青少年龍獅交流賽，勇奪第一名金質獎。圖／縣府提供
近期參加厦門青少年龍獅交流賽，勇奪第一名金質獎。圖／縣府提供
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