影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘
無米樂醫療資源荒；台南市後壁區衛生所主任陳顯信醫師，今年6月退休，衛生局兩度辦理徵才都乏人問津，衝擊地方醫療資源，衛生局正徵求熱血白袍投入基層服務。
60多歲的陳顯信在後壁區衛生所服務逾20年，在地方廣受好評，日前以生涯規劃希望多陪家人等理由，今年6月10日退休，目前由衛生所醫檢師李姵儀代理主任，陳退休後，衛生局已經兩次對外徵才，惜都「等無人」，目前僅由外地醫師輪流支援。
後壁衛生所說，基層衛生所向來是公共衛生領域扮演第一線尖兵，在社區辦理健康促進活動，常遇民眾請求提供健康專業諮詢；曾有當事人健康每況愈下，但因菸害釀成肝硬化與心血管病變，經所長及衛生所同仁協助及女兒親情攻勢，順利轉介戒菸治療，成功擺脫菸癮。
另外，還有名罹患慢性病的84歲老婦人，3年前搬去桃園與子女同住，因習慣後壁衛生所用藥與醫師診治過程，迄今每月遠從桃園搭火車往返。
衛生所醫檢師兼代理主任李姵儀說，投入公共衛生雖然辛苦，但看到民眾逐漸改善不健康及對衛生所的信任，所內醫護人員心中登滿深深感動。
「偏鄉，更需要基層醫師！」後壁衛生所說，後壁區65歲以上人口更佔了24.9 %，為全台最老鄉鎮之一，因人口外流、老化、交通不便，衛生所提供的基層醫療及推動公共衛生政策的功能更顯重要，需要熱血醫師加入。衛生局徵才網址：https://health.tainan.gov.tw/page.asp?mainid={4CA9AA4C-ACC2-4538-A5FF-52E275F39D20}，電話（06）6872624
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