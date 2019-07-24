影／無米樂醫療資源荒 後壁衛生所醫師開缺月餘

2019-07-24 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



無米樂醫療資源荒；台南市後壁區衛生所主任陳顯信醫師，今年6月退休，衛生局兩度辦理徵才都乏人問津，衝擊地方醫療資源，衛生局正徵求熱血白袍投入基層服務。

60多歲的陳顯信在後壁區衛生所服務逾20年，在地方廣受好評，日前以生涯規劃希望多陪家人等理由，今年6月10日退休，目前由衛生所醫檢師李姵儀代理主任，陳退休後，衛生局已經兩次對外徵才，惜都「等無人」，目前僅由外地醫師輪流支援。

後壁衛生所說，基層衛生所向來是公共衛生領域扮演第一線尖兵，在社區辦理健康促進活動，常遇民眾請求提供健康專業諮詢；曾有當事人健康每況愈下，但因菸害釀成肝硬化與心血管病變，經所長及衛生所同仁協助及女兒親情攻勢，順利轉介戒菸治療，成功擺脫菸癮。

另外，還有名罹患慢性病的84歲老婦人，3年前搬去桃園與子女同住，因習慣後壁衛生所用藥與醫師診治過程，迄今每月遠從桃園搭火車往返。

衛生所醫檢師兼代理主任李姵儀說，投入公共衛生雖然辛苦，但看到民眾逐漸改善不健康及對衛生所的信任，所內醫護人員心中登滿深深感動。