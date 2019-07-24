回桃園就像回家！法國在台協會主任紀博偉獲頒榮譽市民

2019-07-24 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



「每次回台灣先到了桃園，就像回家一樣！」法國在台協會主任紀博偉104年9月來台上任，積極推動台法文化、科技、創新等雙邊交流，也居中促進法國與桃園多項交流，將近4年來愛上桃園的多元文化與自然景觀，尤其對拉拉山情有獨鍾，紀博偉之後將屆滿離台，市長鄭文燦感謝最佳的桃園夥伴，今天在市政會議上頒發榮譽市民證，歡迎紀博偉有空就常回家。

市府秘書處指出，紀博偉任內促成桃園與法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區於107年3月29日在桃園農業博覽會國際友好專區簽署合作備忘錄，簽約後雙方持續推動在智慧城市、綠能產業、青年創業、科技、觀光、文化、體育及教育等方面的交流，並引介許多法國政府官員、企業領袖及各界專家學者與桃園進行交流，增進桃園與法國在各個領域的合作機會。

由於外交官有任期限制，法國在台協會主任原則1任3年，可延長1年，在台灣即將服務滿4年的紀博偉之後將離台轉往其他亞洲國家，市長鄭文燦肯定紀博偉為桃園的付出，帶動台法友好互動，搭起許多交流橋樑，「是台灣的好朋友、桃園的好朋友，也是我個人的好朋友」，今頒發榮譽市民證，還贈送一張兩人身穿LAMIGO球衣在桃園國際球場合影的照片留念。

畢業自巴黎第一大學中文系的紀博偉說的一口流利中文，今天也在市政會議上致詞，他說，台灣是熱情島嶼，尤其桃園對他來說有特別的感情，桃園不是只有機場，還有很多美麗的風景，有都市農村、原民部落還有東南亞的新住民，蘊藏豐富多元文化，如同縮小版的台灣。

紀博偉也提到，剛來台灣時，時任民進黨主席的蔡英文尚未當選總統，但當時即強調城市外交，由於過去台法互動不多，他拜會桃園市長鄭文燦，就發現鄭不僅是六都最年輕首長，也最具有國際眼光，桃園近年積極促進與歐洲等城市互動，也非常歡迎法國企業來桃園投資。