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拒收老榮民贈巨款 60歲居服員藍玉英樂在工作

2019-07-23 20:27聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

居家照顧服務員的工作辛勞，有時流動率也高，衛福部苗栗醫院居家照服員藍玉英已擔任這工作超過15年，雖已60歲，但她樂在其中，深深覺得受老天爺眷顧，讓她在「花甲之年」仍有體力、能力從事這份工作，且受到肯定，她覺得很有成就感，「能助人又有收入，何樂不為？」

藍玉英說，她目前在苗栗地區有10位服務的案主，服務時間從2小時到半小時不等，照顧服務項目包括幫忙案主洗澡、備餐、打掃環境、代購物品等，有時碰到的案主年齡高脾氣又壞，百般挑剔，慶幸的是她很會調適，總在內心對自己喊話「不要氣餒」、「要忍別人不能忍的苦」，努力朝正向思考，所以心情調適的很好；居服員的工作不輕鬆，需要愛心、耐心、同理心才可能勝任，工作雖辛苦，但她抱持一份歡喜心，一做多年。

「以前要兼2份工作才賺得到3萬元！」藍玉英說，她很珍惜目前的居服員工作，且醫院很照顧他們，該有的福利都不少，現在她每天固定工作7小時，一周五天就有超過3萬元月薪，院方現在又與超商合作提供支援站的休息服務，這份「小確幸」讓她很有感。

藍玉英說，她13歲喪父、16歲喪母，服務的老人如年齡像她父母輩，她會當成自己父母般更用心照顧，過去一位老榮民她服務了七、八年，對方很感謝她的長期照顧，甚至要改遺囑想將存款送她，被她堅拒，對方很落寞又生氣，竟直接寄了70萬元匯票給她，最後還得透過院方將款項退回，並告知榮服處。

這位老榮民平常很節儉，現已過世，她說，當年她照顧對方是盡自己的職責，沒有理由去收人家的錢，工作準則也不允許這麼做；她目前並沒有負擔家計的壓力，且已累積多年經驗，當居家照服員「得心應手」，迄今一直珍惜這份工作。

衛福部苗栗醫院居家照服員藍玉英(左四)服務超過15年，她深覺受老天眷顧，在「花甲...
衛福部苗栗醫院居家照服員藍玉英(左四)服務超過15年，她深覺受老天眷顧，在「花甲之年」仍有體力能提供居家服務，也樂在其中。記者胡蓬生／攝影
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衛福部苗栗醫院居家照服員藍玉英服務超過15年，她深覺受老天眷顧，在「花甲之年」仍...
衛福部苗栗醫院居家照服員藍玉英服務超過15年，她深覺受老天眷顧，在「花甲之年」仍有體力能提供居家服務，很珍惜這份工作。記者胡蓬生／攝影
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居服員榮民
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