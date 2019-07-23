影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



衛生福利部苗栗醫院有感於居家照顧服務員四處奔波辛勞，趕班時甚至沒有適當用餐、休息場地，特別與統一超商合作建構支持網路，今天宣布啟動長照尖兵支援站，服務區域內28家7-11便利商店將提供照服員食物加熱、飲用水供應、休息等友善環境，這次合作也是一項創舉。

苗醫代理院長李永恆表示，院方積極推動長照2.0政策，104年起陸續辦理完整的ABC照服體系，其中「居家服務」以服務苗栗市、後龍鎮、獅潭鄉的鄉親為主，每天約75名照服員穿梭社區鄰里間，提供約455位失能長輩到府服務。

李永恆指出，照顧服務員是推展長照的第一線尖兵，也是珍貴的人力資產，但院方發現照服員平日依排班奔波社區各處，往往礙於路程，不一定能返家用午餐，有時在樹下或街頭陰涼處草草解決，且缺乏可休息片刻的場所，經研討解決方案，獲統一超商支持，攜手推出這項友善照服員的支持系統。

苗醫採購icash2.0卡片並結合印成照服員識別證，照服員到合作的7-11出示識別證，除了享有icash2.0消費優惠及舒適休憩空間，店方也會幫忙照服員自備的便當或食物加熱、供應冷熱水、血壓測量等服務。

統一超商中一區營運部苗栗區經理黃文裕說，苗栗的7-11店面幾乎都有充足空間和用餐區，照服員工作辛苦，非常歡迎他們到店內用餐飲水、在用餐區吹冷氣休息，統一超商除了是社區居民方便的好鄰居，更樂意成為行善、公益的好鄰居，這次與苗栗醫院合作是創舉。