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影／苗醫與企業攜手 7-11成為長照尖兵支援站

2019-07-23 19:51聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

衛生福利部苗栗醫院有感於居家照顧服務員四處奔波辛勞，趕班時甚至沒有適當用餐、休息場地，特別與統一超商合作建構支持網路，今天宣布啟動長照尖兵支援站，服務區域內28家7-11便利商店將提供照服員食物加熱、飲用水供應、休息等友善環境，這次合作也是一項創舉。

苗醫代理院長李永恆表示，院方積極推動長照2.0政策，104年起陸續辦理完整的ABC照服體系，其中「居家服務」以服務苗栗市、後龍鎮、獅潭鄉的鄉親為主，每天約75名照服員穿梭社區鄰里間，提供約455位失能長輩到府服務。

李永恆指出，照顧服務員是推展長照的第一線尖兵，也是珍貴的人力資產，但院方發現照服員平日依排班奔波社區各處，往往礙於路程，不一定能返家用午餐，有時在樹下或街頭陰涼處草草解決，且缺乏可休息片刻的場所，經研討解決方案，獲統一超商支持，攜手推出這項友善照服員的支持系統。

苗醫採購icash2.0卡片並結合印成照服員識別證，照服員到合作的7-11出示識別證，除了享有icash2.0消費優惠及舒適休憩空間，店方也會幫忙照服員自備的便當或食物加熱、供應冷熱水、血壓測量等服務。

統一超商中一區營運部苗栗區經理黃文裕說，苗栗的7-11店面幾乎都有充足空間和用餐區，照服員工作辛苦，非常歡迎他們到店內用餐飲水、在用餐區吹冷氣休息，統一超商除了是社區居民方便的好鄰居，更樂意成為行善、公益的好鄰居，這次與苗栗醫院合作是創舉。

「這是份不輕鬆的工作！」60歲的藍玉英當居家照服員已15年，她強調照服員需要愛心、耐心、同理心才可能勝任，工作雖辛苦，但她抱持一份歡喜心一做多年，且院方非常照顧他們，這次與超商合作設支援站讓她感覺「好貼心」。

衛生福利部苗栗醫院與統一超商合作，今天宣布啟動長照尖兵社區支援站，區內7-11提...
衛生福利部苗栗醫院與統一超商合作，今天宣布啟動長照尖兵社區支援站，區內7-11提供居家照顧服務員休憩、食物加熱等友善環境及服務。記者胡蓬生／攝影
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衛生福利部苗栗醫院與統一超商合作，今天宣布啟動長照尖兵社區支援站，區內7-11提...
衛生福利部苗栗醫院與統一超商合作，今天宣布啟動長照尖兵社區支援站，區內7-11提供居家照顧服務員休憩、食物加熱等友善環境及服務。記者胡蓬生／攝影
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衛生福利部苗栗醫院。記者胡蓬生／攝影
衛生福利部苗栗醫院。記者胡蓬生／攝影
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