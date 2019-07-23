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客家文學花園二期動土 李喬文學館另擇他處

2019-07-23 19:23中央社 苗栗縣23日電

苗栗縣客委會補助推動「客家文學花園計畫」，二期工程今天動土，客委會副主委楊長鎮表示，原規劃興建的李喬文學館將另擇他處，園區景觀仍會融入台灣各客家文學作品呈現。

「客家文學花園計畫」基地位於苗栗縣公館鄉福德村南側、後龍溪畔、省道台6線旁，約18.5公頃，腹地廣大，交通便捷，是遊客由72線快速道路或台6線進入台3線、雪霸國家公園、泰安溫泉區的重要門戶，縣府爭取客委會專案補助，盼以客家文學主題，結合在地牛鬥峽谷景觀及出磺坑礦業歷史，營造全新文化觀光廊道。

這項計畫分3期執行，第1期主要施作園區道路、停車空間、濕地水岸景觀等基礎設施，已於今年6月初完工；第2期規劃興建台6線往園區入口道路、意象梯田、遊客中心等，今天由客委會副主委楊長鎮、苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮等人焚香祈福後，執鏟動土，預計1年內完工，屆時園區可先部分開放讓遊客搶先體驗。

縣府文化觀光局指出，1、2期工程經費共計新台幣1億4000餘萬元，其中9成獲客委會核定專案補助，至於第3期，預估1.1億元經費，將以客家文學地景營造、保育植樹、完備遊憩服務設施為目標，持續爭取客委會補助，同時也計畫辦理促參案，吸引民間參與投資，發展地方觀光。

以「寒夜三部曲」聞名的客家文學作者李喬是苗栗公館在地人，這項計畫原訂興建「李喬文學館」，不過今天動土典禮，客委會副主委楊長鎮證實，基於尊重李喬意願，文學館將另覓他處規劃建置。

楊長鎮指出，李喬考量基地位於山腳下及河畔地勢，對作品保存條件有所疑慮，幾經討論，原本希望轉移至對岸中油所屬部分空間，但需經中油董事會同意，目前備選場地傾向在苗栗市北苗地區轉型青創基地的糧倉，若做文學館外，也可納入藝文、文創、餐飲空間，發展更具多樣性，「可選擇的空間很多，客委會仍與縣府共同評估地點中」。

楊長鎮說，台3線上有多名客家文學大師文學館，包括鍾肇政、吳濁流、龍瑛宗、詹冰等，有的已經完成，有的興建中；客家文學花園計畫既是以「台灣客家文學」為主題，園區景觀規劃仍會按照台灣客家文學作品裡的故事進行設計，呈現不同客籍文學家的經典作品、詩詞。

苗栗縣長徐耀昌表示，計畫基地也可連結對岸由文化部核定補助1.5億元的「出磺坑再造歷史現場活化計畫」，結合出磺坑歷史建築聚落、亞洲最古老油井，盼串連周邊台6線、台3線景點，打造成苗栗觀光旅遊新亮點。

客委會苗栗縣徐耀昌
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