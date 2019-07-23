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桃園市休閒農業區5+3 明年目標破10處

2019-07-23 18:32聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市境內擁有4萬8千公頃農地，農村生態豐富多元，市府近年大力推展休閒觀光農業，喊出至少打造10個休閒農業區、100家休閒農場，市府農業局指出，今年6、7月份，農委會陸續公告畫定楊梅區楊梅休閒農業區、蘆竹區坑子溪休閒農業區與大溪區暨復興區台七桃花源休閒農業區，桃園休閒農業區數量成長至8處，今年將再提報3處，要拚明年10處休區達標。

農委會今年6月11日公告畫定楊梅區楊梅休閒農業區，7月12日公告畫定蘆竹區坑子溪休閒農業區，今再公告畫定大溪區暨復興區台七桃花源休閒農業區，市府去年提報3處，經陸續審查核定，結果全壘打，3個休閒農業區特色各具，有利於整合農業資源，確保永續發展。

楊梅區楊梅休閒農業區座落楊梅區富岡地區，涵蓋三湖里、上湖里、瑞原里及員本里，楊梅休區有豐富的稻米、仙草、水梨、酪農、魚類養殖及有機蔬果等農業資源，以及客家農村、古厝生活文化及台鐵基地等文化資源，再加上田間與埤塘的生態資源，兼具自然人文特色。

蘆竹區坑子溪休閒農業區座落於坑子溪流域，涵蓋坑子里及外社里，坑子溪及鄰近區域擁有豐富的綠竹筍、稻米、茶業及桃金孃等農業資源，以及多樣化的丘陵地理、山林景觀、川溪水文、農用埤塘、閩南農村文化等資源，區位接近都會區且橫跨桃園機場捷運A10山鼻站及A11坑口站，是捷運可直達的休閒農業區，深具旅遊發展的交通優勢。

復興區台7桃花源休閒農業區主要範圍為復興區三民里及大溪區新峰里部分土地，位於桃園市復興區入口，是前往北橫公路、羅馬公路、拉拉山等觀光地區必經之地，區域內大溪老茶廠、基國派老教堂、三民天主堂、蝙蝠洞、石門水庫等天然景觀與歷史人文資源，以及花卉與竹筍等精緻農業，也是北台灣聖誕紅、繡球花、多肉植物與綠竹筍的重要產地，區內又匯聚泰雅族原住民、閩南人、客家人、新住民等族群，具有發展休閒農業及地景觀光之潛力。

市府農業局指出，自105年向農委會提出申請，桃園市已經陸續完成觀音區蓮花園、大溪區月眉、龍潭區大北坑、蘆竹區大古山及大園區溪海休閒農業區5處畫定，今年再增3處，預計今年度將提報大溪區康莊、龜山區楓茶米及新屋區海洋客家休閒農業區，明年就會有結果。

蘆竹區坑子溪休閒農業區座落於坑子溪流域，擁有多樣化的丘陵地理、山林景觀、川溪水文...
蘆竹區坑子溪休閒農業區座落於坑子溪流域，擁有多樣化的丘陵地理、山林景觀、川溪水文、農用埤塘等資源，茄苳老樹也是休區內的精神指標。圖／桃園市農業局提供
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楊梅區楊梅休閒農業區座落楊梅區富岡地區，涵蓋三湖里、上湖里、瑞原里及員本里，楊梅...
楊梅區楊梅休閒農業區座落楊梅區富岡地區，涵蓋三湖里、上湖里、瑞原里及員本里，楊梅休區有豐富的稻米、仙草、水梨、酪農、魚類養殖及有機蔬果等農業資源。圖／桃園市農業局提供
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復興區台七桃花源休閒農業區發展花卉等精緻農業，很受好評。圖／桃園市農業局提供
復興區台七桃花源休閒農業區發展花卉等精緻農業，很受好評。圖／桃園市農業局提供
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