吹冷氣等申辦住宅補貼 桃市住宅發展處受理破千件

2019-07-23 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市受理108年度住宅補貼申請，為期6周開放收件昨天開跑，今年最大變革就是市府住宅發展處從龜山搬到中路二號社宅辦公，但受理申請首日跟往年一樣踴躍，三大住宅補貼累計已經受理破千件，最受歡迎仍是每月最高補助為4千元的租金補貼，由於住發處搬新家，辦公廳舍又新又大又美，民眾都可在大廳坐著吹冷氣等待叫號，不用再頂著豔陽排隊申辦。

市府住宅發展處指出，昨天開始受理申請住宅補貼，申請首日情況跟往年都一樣踴躍，租金補貼收件853件、購屋貸款利息補貼68件，修繕貸款利息補貼9件，總計930件，今天依舊湧入不少申辦人潮，受理件數已經破千，除了住宅發展處可收件，也可就近向13區公所遞件。

由於桃園首間社宅中路二號完工，市府住宅發展處也趕在受理住宅補貼開跑前，將辦公廳舍遷往中路二號的辦公棟C棟，方便民眾洽公申辦，但仍有部分民眾跑到舊龜山鄉代會的辦公廳舍申辦撲了空，住發處指出，舊廳舍貼有告示引導，民眾可到附近的龜山區公所送件。

住宅服務科長陳宣宇指出，住宅發展處進駐中路二號，一樓設有8個櫃檯可受理，比先前3個櫃檯要多，一樓大廳也設有桌椅、影印機，方便民眾準備資料，以利後續送件更為快速，今年也協調地政事務所派員進駐，民眾也可就近申辦建物第二類謄本，不用再跑地政事務所。