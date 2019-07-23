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艾姆勒車電再捐100萬元助學 期待正向循環

2019-07-23 15:59聯合報 記者范榮達╱即時報導

國際一線汽車廠商供應鍊艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會及阿斌哥大愛協會，今年連續第4年捐贈100萬元給苗栗縣政府，縣府教育處統籌分上、下學期發放給145所國中、小清寒學生，今天在縣府舉辦捐贈儀式，場面相當溫馨。

儀式由苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會副議長李文斌、阿斌哥大愛協會理事長蔡坤松、艾姆勒車電董事長林啟聖、彩雲社會福利慈善基金會執行長吳瑞文及2名學生代表，徐耀昌說，縣府財政困窘，一些企業及善心人士捐款給縣府幫助照顧弱勢，他發現捐得越多，福報回向事業經營越好。

林啟聖與阿斌哥大愛協會結緣5、6年，他表示，對阿斌哥大愛協會做愛心公益非常感動，行有餘力出錢，但實際執行的志工付出更讓人尊重，社會需要幫助的地方還很多，拋磚引玉期待發揮正向循環力量，並計畫承租縣內閒置校舍籌辦育幼院，照顧低收入戶、失依幼兒。

李文斌2009年成立阿斌哥大愛協會，光是幫助弱勢急難喪葬補助就達約7000多萬元，此外，關懷老人送餐服務，在苗栗縣後龍、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣、苗栗市設立9處據點，李文斌指出，感謝捐助企業及社會善心人士及志工，有錢出錢、有力出力，未來會繼續行善，關懷社會邊緣人及弱勢團體。

今天捐贈儀式，苗栗縣議員張佳玲、溫宜靜、江村貴、余文忠、張志宇、楊明燁、徐功凡、通霄鎮長陳漢志，及多名校長都到場觀禮，場面相當溫馨。

艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會及阿斌哥大愛協會，今天連續第4年捐贈100...
艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會及阿斌哥大愛協會，今天連續第4年捐贈100萬元給苗栗縣政府，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
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艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會及阿斌哥大愛協會，今天連續第4年捐贈100...
艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善基金會及阿斌哥大愛協會，今天連續第4年捐贈100萬元給苗栗縣政府，場面相當溫馨。記者范榮達／攝影
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苗栗縣徐耀昌育幼院
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