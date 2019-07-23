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竹市東風音樂祭連4周末登場 創作大賽城隍廟入詞

2019-07-23 14:53聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場，周邊還有文創市集，讓民眾一飽耳福之餘，還可以大啖美食。今年不僅邀請到金曲歌王Leo王與多名金曲入圍歌手前來助陣，還有多位樂壇新星投入「東風風神榜創作大賽」為新竹寫歌，包含城隍廟、隆恩圳等著名景點都入歌詞，並舉辦音樂講座，讓音樂人齊聚交流。

市長林智堅表示，為了給年輕人更好的表演舞台，讓市民欣賞好音樂，將原本閒置、已有60年歷史的「空軍工程聯隊禮堂」，改建為風livehouse，活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質，提供音樂創作團體一個發表、交流與展演的舞台，從啟用至今共有49場演出，吸引逾1萬3千人次前往。

文化局長黃竫慧表示，今年舉辦「東風風神榜創作大賽」，鼓勵樂壇新星以新竹為主題創作，入圍的11件作品，如樂團「一頁」以在新竹南寮看海抒發思念為靈感創作成〈海湧〉；「新竹大葛格」以在新竹居住7年的感受寫成一首〈新竹的哥哥要去吃素〉，將食品路、城隍廟、隆恩圳入詞；台積電熱音社樂團「回收先生（Mr. recycle）」以在新竹的戀愛經驗譜出〈心築，新竹〉，道出感情中的酸甜苦辣，8月3、4日為東風風神榜創作大賽決賽，將能觀賞所有團隊作品。

為期4周的活動，最後兩周將以音樂祭為壓軸，由21組樂團歌手接力演出，陣容包括榮獲今年金曲獎最佳國語男歌手的Leo王所屬的嘻哈組合夜貓組、入圍今年金曲獎最佳新人的厭世少年、入圍今年金曲獎最佳樂團的Tizzy Bac與美秀集團、入圍今年金曲獎最佳國語男歌手獎等四項的謝震廷等。此外，還有風籟坊、屋塔、海豚刑警、South Bad Boy、五五身、百合花、傷心欲絕、BWOC、Hello Nico、Cold Dew、Mary See the Future、呂杰達搖滾大樂團、無妄合作社、黃子軒與山平快、「回聲」樂團主唱吳柏蒼、唐貓等。

文化局表示，除了樂團演出，還有主題講座，7月27日「我沒聽錯吧？你想玩樂團！」，由Mary See the Future貝斯手Fish與厭世少年吉他手蕭瑋德分享音樂創作秘辛；7月28日「我沒聽錯吧？你都在家裡聽音樂！」由巨獸搖滾創辦人音地大帝與彌聲Mixing Studio負責人林冠宇對談經營音樂場景的經驗，講座需事先報名。活動資訊可至FB「新竹市新鮮事」、新竹市文化局網站或果果工作室「新竹東風音樂祭」查詢。

新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場，記者...
新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場，記者會上由Mary See the Future揭開序幕。記者張雅婷／攝影
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新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場。記者...
新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場。記者張雅婷／攝影
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新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場。記者...
新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場。記者張雅婷／攝影
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