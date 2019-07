竹市東風音樂祭連4周末登場 創作大賽城隍廟入詞

2019-07-23 聯合報 記者張雅婷



新竹市「東風音樂祭」周六起至8月18日一連4周末在風livehouse登場,周邊還有文創市集,讓民眾一飽耳福之餘,還可以大啖美食。今年不僅邀請到金曲歌王Leo王與多名金曲入圍歌手前來助陣,還有多位樂壇新星投入「東風風神榜創作大賽」為新竹寫歌,包含城隍廟、隆恩圳等著名景點都入歌詞,並舉辦音樂講座,讓音樂人齊聚交流。

市長林智堅表示,為了給年輕人更好的表演舞台,讓市民欣賞好音樂,將原本閒置、已有60年歷史的「空軍工程聯隊禮堂」,改建為風livehouse,活化並延續原本禮堂聯誼、展演性質,提供音樂創作團體一個發表、交流與展演的舞台,從啟用至今共有49場演出,吸引逾1萬3千人次前往。

文化局長黃竫慧表示,今年舉辦「東風風神榜創作大賽」,鼓勵樂壇新星以新竹為主題創作,入圍的11件作品,如樂團「一頁」以在新竹南寮看海抒發思念為靈感創作成〈海湧〉;「新竹大葛格」以在新竹居住7年的感受寫成一首〈新竹的哥哥要去吃素〉,將食品路、城隍廟、隆恩圳入詞;台積電熱音社樂團「回收先生(Mr. recycle)」以在新竹的戀愛經驗譜出〈心築,新竹〉,道出感情中的酸甜苦辣,8月3、4日為東風風神榜創作大賽決賽,將能觀賞所有團隊作品。

為期4周的活動,最後兩周將以音樂祭為壓軸,由21組樂團歌手接力演出,陣容包括榮獲今年金曲獎最佳國語男歌手的Leo王所屬的嘻哈組合夜貓組、入圍今年金曲獎最佳新人的厭世少年、入圍今年金曲獎最佳樂團的Tizzy Bac與美秀集團、入圍今年金曲獎最佳國語男歌手獎等四項的謝震廷等。此外,還有風籟坊、屋塔、海豚刑警、South Bad Boy、五五身、百合花、傷心欲絕、BWOC、Hello Nico、Cold Dew、Mary See the Future、呂杰達搖滾大樂團、無妄合作社、黃子軒與山平快、「回聲」樂團主唱吳柏蒼、唐貓等。