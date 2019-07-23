電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府今在民富文化推廣據點舉行「歌王歌后唱嘎笑咪咪 里集會所安心公播」記者會，由市長林智堅宣布，已投入97萬元經費，優先處理各里集會所內電腦伴唱機公開播出授權問題，包括將170部電腦伴唱機全面更新成合法內容，以及幫民眾支付公播費用，讓愛唱歌的民眾能安心歡唱，不用煩惱公播版權問題。

依經濟部智慧財產局規定，在全台活動中心、里集會所提供民眾點歌演唱，包括在「購置或租賃電腦伴唱機」、「灌錄新歌」的歌曲重製及「民眾點歌演唱」公開演出等項目，均須取得授權才屬合法，引發全台各縣市出現村里活動中心被要求支付公播費，才能可取得合法授權公開歡唱爭議。

市府民政處指出，為讓民眾公開歡唱，市府先啟動全面盤點，查出全市里集會所與活動中心共有170部電腦伴唱機，近日已陸續由區公所優先將伴唱機送回原廠，每個集會所都能取得6000多首合法歌曲，後續也會在伴唱機上張貼禁止違法灌錄歌曲標語，以免侵犯著作權法。

民政處表示，即日起為徹底替民眾解決電腦伴唱機版權困擾，市府已動用第二預備金投入97萬元經費，支付全市集會所及活動中心內的合法伴唱機的年度公播費。

林智堅說，他接獲民眾反映，擔憂使用電腦伴唱機唱歌恐會觸法，他也深知里集會所活動中心是市民休閒同樂的重要去處，立刻與市府團隊啟動相關措施，目前智慧財產局已公布共同費率及辦理的單一窗口，未來市府會盡快向單一窗口申請公開演出授權事宜，明年度也會編列相關預算支應。