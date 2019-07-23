台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



台灣民政府位於龜山區的中央會館，因為土地屬於保護區，2013年起就被檢舉認定是違建，總共約3500平方公尺土地卻蓋起6棟建築，桃園市府6月中先拆除1棟後，經溝通協調民政府人員願意搬空內部物品，建管處今在到場執行，預計周末前將剩餘5棟違建全數拆除，屆時現場將夷為平地。

桃園市政府建築管理處長邱英哲表示，台灣民政府位於龜山區員林坑路100-1號，因土地屬於保護區，新增建築就屬於違建，從2013年起陸續接獲檢舉，市府曾勒令自行拆除新增違建部分，經地主自行拆除部分後，今年4月卻再次被檢舉有重新再蓋情形。

市府人員再度勘查，確認檢舉部分是棟2層樓鋼構鐵皮違建，面積約500平方公尺，6月先就此部分強制拆除，同時一併檢視剩餘3000多平方公尺上其餘5棟違建，包括1棟4層樓上方加蓋3層的RC構造建築，以及另外4棟鋼骨鐵皮建築，因全數都屬於有公安疑慮的舊違建。

當時和地主溝通後，對方表示願意配合，但請求給予搬空內部物品，市府協調後今天一併查報拆除，預計在本周末全數執行完畢。

「我們絕對不是發發公文而已！」建管處也說，目前除將農地大型違建工廠、倉儲列為優先拆除標的之外，施工中之違建亦一樣列入優先拆除對象，請違建人勿心存僥倖、勿以身試法。