親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台灣民政府3500平方公尺違建 周末前拆光

2019-07-23 13:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

台灣民政府位於龜山區的中央會館，因為土地屬於保護區，2013年起就被檢舉認定是違建，總共約3500平方公尺土地卻蓋起6棟建築，桃園市府6月中先拆除1棟後，經溝通協調民政府人員願意搬空內部物品，建管處今在到場執行，預計周末前將剩餘5棟違建全數拆除，屆時現場將夷為平地。

桃園市政府建築管理處長邱英哲表示，台灣民政府位於龜山區員林坑路100-1號，因土地屬於保護區，新增建築就屬於違建，從2013年起陸續接獲檢舉，市府曾勒令自行拆除新增違建部分，經地主自行拆除部分後，今年4月卻再次被檢舉有重新再蓋情形。

市府人員再度勘查，確認檢舉部分是棟2層樓鋼構鐵皮違建，面積約500平方公尺，6月先就此部分強制拆除，同時一併檢視剩餘3000多平方公尺上其餘5棟違建，包括1棟4層樓上方加蓋3層的RC構造建築，以及另外4棟鋼骨鐵皮建築，因全數都屬於有公安疑慮的舊違建。

當時和地主溝通後，對方表示願意配合，但請求給予搬空內部物品，市府協調後今天一併查報拆除，預計在本周末全數執行完畢。

「我們絕對不是發發公文而已！」建管處也說，目前除將農地大型違建工廠、倉儲列為優先拆除標的之外，施工中之違建亦一樣列入優先拆除對象，請違建人勿心存僥倖、勿以身試法。

台灣民政府因打出「日屬美占，將接收政權為由」，販賣號稱美國軍政府發售的身分證、車牌及旅遊證，涉嫌不法吸金7億7000多萬元，去年被桃園地檢署依組織犯罪、詐欺及洗錢等起訴秘書長林志昇夫妻等人，目前全案仍在桃園地院審理中。

桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
分享
桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
分享
桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
桃園市府建築管理處今天到場拆除台灣民政府中央會館。圖／警方提供
分享

違建建築台灣民政府
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

電腦伴唱機公播費市府買單 竹市府投入97萬元經費

2019-07-23 13:42

800萬重修竹南鎮志當廢紙回收 1本賣不到3元民眾罵「浪費」

2019-07-23 12:12

最新的法拍流程及技巧 行政執行署新竹分署免費教

2019-07-23 11:24

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

探索職業 身障生當一日農夫

2019-07-22 23:58

新埔警護農夜巡 水梨農友感動

2019-07-22 23:46

減緩熱島效應 綠屋頂綠牆奏效

2019-07-22 23:42

航空城打造智慧城 與創奕、華電聯網簽MOU

2019-07-22 23:42

不滿航空城估價低 徵收戶連署重估拚5千份

2019-07-22 23:36

竹市推綠屋頂改造 今年補助創新高

2019-07-22 23:36

力推公共化教保 苗栗公幼意外首次招不滿

2019-07-22 23:30

不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33

身障生體驗務農 艷陽下當起一日農夫

2019-07-22 14:30

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

放寬危老宅重建小面積屋主適用 竹市5萬戶受惠

2019-07-22 13:35

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

桃園高階警官大搬風 明年還將增補900名警力

2019-07-22 12:11

新埔警分局成立護農勤務 梨農好感動：不怕小偷來糟蹋

2019-07-22 10:03

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

影／雨彈來襲北市多處積淹水 小巨蛋周邊水淹小腿肚

2019-07-22 16:31

北市下午大暴雨 台北捷運4站出口周邊大積水

2019-07-22 17:19

暴雨炸襲台北市大安區 超過10餘處積淹水

2019-07-22 17:23

台東縣長饒慶鈴不在家 跑去行政院要錢開口就是55.7億

2019-07-22 20:38

高市府將人事異動 傳洪東煒掌土開公司

2019-07-22 16:04

新北遭豪大雨襲擊 新店永和多處積淹水現已退

2019-07-22 18:30

桃園市府祭鐵腕 今怪手進駐拆掉台灣民政府違建

2019-07-23 11:05

午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12

暴雨下不停 北市大安區降雨量破紀錄

2019-07-22 16:49

表態選基隆立委 張耿輝：絕不接受勸退和摸頭

2019-07-22 19:32

影╱中捷綠線凌晨噪音擾人 居民失眠苦難言

2019-07-22 20:37

不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33

車禍太多 基隆八堵車站前將禁止車輛迴轉

2019-07-22 14:31

糖朝今起在花蓮新天堂樂園試營運 銅板價嘗鮮

2019-07-22 16:33

影╱大晴天的宜蘭路面現天坑 原因竟是溝渠滲漏淘空路基

2019-07-22 21:44

北市大雷雨 大安森林公園時雨量136毫米

2019-07-22 17:02

全國首創郵輪觀光專車明迎客 1日玩遍基隆人氣景點

2019-07-23 12:24

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

新店山區傳土石坍方 預計晚間9時恢復雙向通車

2019-07-22 20:39

時雨量116毫米 北市東區水淹成河

2019-07-23 00:09

新店午後暴雨 區公所緊急成立應變小組

2019-07-22 17:10

影╱中台灣影視基地營運 石靜文：唯一配有造浪池的片廠

2019-07-22 15:51

對岸媽祖廟參香被滲透？ 藍議員批林飛帆「數典忘祖」

2019-07-22 17:13

彰縣8人、2團體獲杏壇芬芳獎 彰師附工退休師在其中

2019-07-22 23:19

豪雨特報狂襲 大安森林公園時雨量破136毫米

2019-07-22 18:12

翁公園淨水場明檢修 大寮等3區萬餘戶停水16小時

2019-07-22 14:32

取消印花稅？ 侯友宜：預算編不出來

2019-07-22 16:50

力行韓國瑜政見 高市青年局一半職缺等待北漂公務員

2019-07-23 11:01

去年北市癌症居十大死因首 自殺人數上升

2019-07-22 15:14

李麗華讓賢 國民黨台中屯區立委推莊子富

2019-07-23 10:11

韓國瑜稱做不好罷自己 罷韓連署書尹立送市府

2019-07-22 20:05

暴雨炸襲台北市 大安森林公園周邊現災情

2019-07-22 18:22

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

山坡地回饋金惹議 林務局提數字打臉林明溱

2019-07-22 16:31

沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23

大雷雨襲雙北 大安森林公園一帶積淹水

2019-07-22 16:37

她讓很多人哭了！高雄婦人熱氣球會場向老母深情告白

2019-07-23 12:11

全國中小學科展在高雄 韓國瑜：盼人潮促進會展經濟

2019-07-22 21:52

台灣兩年幾乎沒冬天… 改種熱帶果樹？ 「風險仍高」

2019-07-22 23:14

不顧文物出土仍硬挖？ 反南鐵東移自救會怒斥：本土政權虛偽

2019-07-23 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top