800萬重修竹南鎮志當廢紙回收 1本賣不到3元民眾罵「浪費」

2019-07-23 12:12 中央社 苗栗縣23日電



「重修竹南鎮志─薰風吹葉」去年底熱鬧舉辦新書發表會。圖／報系料照片 分享 facebook 苗栗縣竹南鎮公所花新台幣800餘萬元印製「重修竹南鎮志」正文卷3萬本，發送全鎮各家戶，但發送至今不到半年，就被當成廢紙每本賣不到新台幣3元，有民眾大罵真是「浪費」。

竹南鎮公所與國立政治大學教授林修澈研究團隊合作，歷時6年，斥資千萬重修竹南鎮志，探訪在地20多名耆老、文史工作者，書名還邀請國寶級書法大家陳雲程題字，內容包含正文卷、研究卷、史料卷、地圖卷、事典卷、編年卷等6大卷，總共30冊，每項細節可說是十分考究。

竹南鎮公所指出，前鎮長康世明基於推廣文史美意，編列800餘萬元印刷和運送費用，印製和鎮民較為相關的「正文卷」總共3萬本，以逐戶配送簽收方式，免費贈給各家戶，於3月底完成發放，另外還有300套15冊「重修竹南鎮志」可供學術團體、文史工作者和鎮民登記索取收藏。

相隔不到半年期間，轄內翁姓資源回收業者指出，目前已收到上百本遭變賣的鎮志，原來1本定價要500元，但被當成廢紙秤斤論兩賣，每公斤1.5元，1本書不到3元，連他們看到都覺得「很可惜」，因此把民眾變賣的鎮志一一撿起來，希望鎮公所可以收回。

有鎮民指出，現在民眾閱讀習慣已大大轉變，都是看手機、平板或電腦為主，很少人會看書，尤其多達1300多頁的書籍，字體又太小，老人家看不方便、年輕人更是看不下去，認為花了那麼多錢印書、發送，「真的很浪費」。

竹南鎮長方進興今天表示，前任鎮長重修竹南鎮志是一個好事，如今將會請民政課聯絡各里里長，如有民眾覺得用不到，可以統一回收，再轉送給其它有需求的民眾或單位。