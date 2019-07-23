沒補償就施工 桃園165船筏海上抗議中油天然氣站工程

2019-07-23 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中油公司在桃園市觀音外海興建天然氣第三接收站港口工程，準備供應大潭電廠天然氣，因為海域施工部份尚未與漁權主管機關中壢區漁會完成施工期間漁業補償協議，引發漁會和漁民不滿，今天上午6點，91艘漁船從新屋區永安漁港出發，到現場進行「漁業活動」，桃園區漁會所屬大園區竹圍漁港，也有74艘船趕往抗議接收站施工，漠視漁民權益。

中壢區漁會理事長葉國傑、總幹事黃德汶上午坐鎮永安漁港漁會辦公室，掌握漁民海上抗議情況。上午10點過後，漁民回報中油26.38噸的工作船「召伸8110」離開現場，研判是接到公司指示，在確定沒有其他工作船會再過來以後，漁民陸續返回永安、竹圍漁港，中油公司也派代表到中壢區漁會，等船筏回港以後跟漁民、漁會溝通，抗爭行動暫時告一段落。。

葉國傑表示，設籍中壢區漁會的船筏有358艘，第三接收站預計施工6年，會造成震動和擾動、聲響、水混濁等不利捕魚情況影響漁獲，當初跟中油反應中油也認同，並委託專家調查影響程度，協商過程時，漁會要求中油補償漁民，比照過去風力發電補償一艘船每年4萬元，另外跟漁民租用警戒船一年100趟次，補償費和租船費用6年合計約8000萬元。

最近兩個月協商期間，漁會徵求漁民同意，每艘船補償減為2萬元，但是中油希望再減為每艘船1萬元，雙方金額差距約1000萬元還要再協商，沒想到還沒達成共識，包商就貿然施工，完全不尊重中壢區漁會的海上漁業管轄權。