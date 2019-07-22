竹市推綠屋頂改造 今年補助創新高

2019-07-22 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹市今年補助綠屋頂改造計畫，提供420萬的資金，是竹市有史以來最高補助金額。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

全台連續2年遭熱浪侵襲，新竹市環保局今年補助綠屋頂改造計畫提供總額420萬元的資金，是新竹市有史以來最高的補助金額，並擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆可提出申請，即日起至9月30日前都可申請。

新竹市長林智堅上任後為減緩都市熱島效應、打造城市森林，致力推動支持綠屋頂改造計畫。副市長沈慧虹表示，市府除推行4.7公里新竹之森步道與新竹公園等多處公園綠地改造計畫外，也鼓勵公私部門善用閒置的大樓屋頂或陽台種植花草植物，創造綠屋頂降低室內溫度，達到節電、節能功效。

沈慧虹強調，市府在未來各項新建公共工程設計上，都會融入節能減碳的想法，考量風、水、日照等生態環境因素。

作為示範點的三民國中去年獲補助打造綠屋頂。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

作為示範點的三民國中，去年獲得打造生態綠牆。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

沈慧虹指，作為示範點的三民國中，除綠屋頂外也裝置太陽能光電板，是很成功的「綠屋頂＋太陽能」案例。目前市府已陸續為全市國高中和小學安裝太陽能板，有29所學校完成安裝，平均降溫3到4度，省電又環保。

環保局表示，市府自104年迄今補助至少51處機關與社區執行低碳家園改造，綠化面積超過2607平方公尺，減碳量每年約358公噸，節水量每年約546公噸。市府提供的補助經費限於改造公共區域的低碳措施，主要補助項目為綠屋頂，次要項目為建築節能及資源循環。建築節能包含營造綠牆面、公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環則包含水資源再利用及落葉堆肥。

環保局強調，本次低碳家園計畫將補助兩類對象，每單位最高補助20萬。第一類為已獲低碳永續家園銅級、銀級認證的里辦公處；第二類為依法登記設有管委會10戶以上住宅社區、社區發展協會、里辦公處、公私立學校、大型商場、公司行號等對象，而曾經接受過低碳家園補助的單位，今年仍可申請補助。