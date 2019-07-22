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不滿航空城估價太低 徵收戶連署重估地價破2500份

2019-07-22 19:33聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園航空城計畫區段徵收協議價購說明會正在連日展開中，但在政府公告協儀價購估價後，引發大園徵收戶更大不滿，持續掛布條「抗議地價不公」，桃園航空城地方促進會今天下午強調，居民反對公告協議價購估價連署書已突破2500份，強烈要求市府「全面重估合理配地比地價」，政府必須拿出善意重估地價。

桃園航空城地方促進會連日發動徵收戶連署書，訴求是全面重估合理配地比地價、地價落差太大要全面檢核估價程序、追查部分區段地價異常偏高是否人謀不臧，該航促會表示，希望本月底前完成5000人連署書，至今居民響應十分踴躍。

市議員徐其萬、桃園航空城地方促進會理事長林有財、創會理事長陳茂源表示，因為航空城各區公告協議價購查估地價落差太大，徵收戶未來領回抵價地比例相差太大，損害居民權益重大，政府必須重視地方民意重新估價。

市府地政局長陳錫重申說，協議價購價格是政府、民眾協議取得土地的價格使用，並非徵收補償市價，未來區段徵收公告會依土地徵收補償市價查估辦法規定查估補償價格，由桃園市地價及標準地價評議委員會評定，作為土地所有權人未來領取抵價地權利價值換算依據。

林有財說，公告協議價購估價與真實落差太大，「蛋黃區」各里及部分「蛋白區」將來抵配地比例嚴重損害居民權益。航空城地方促進會執行秘書許英漢呼籲徵收戶加入連署行動，「勇敢站出來，捍衛自身利益」，居民支持航空城但不能損害權益，估價嚴重錯誤，政府必須拿出善意重估地價，「修正錯誤後重新啟航」。

桃園航空城計畫土地徵收戶不滿協議價購估價太低，群起連署強烈要求桃園市府「全面重估...
桃園航空城計畫土地徵收戶不滿協議價購估價太低，群起連署強烈要求桃園市府「全面重估合理配地比地價」。記者曾增勳／攝影
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桃園航空城地方促進會執行秘書許英漢（右）呼籲徵收戶加入連署，「勇敢站出來，捍衛自...
桃園航空城地方促進會執行秘書許英漢（右）呼籲徵收戶加入連署，「勇敢站出來，捍衛自身利益」。記者曾增勳／攝影
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航空城區段徵收土地徵收
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