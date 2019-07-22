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簽約率近7成 苗栗縣58家準公幼減輕家長負擔

2019-07-22 17:50中央社 苗栗縣22日電

苗栗縣政府積極推動「準公共幼兒園」政策，108學年度簽約家數目前已達58家，簽約率近7成，較去年大幅成長3倍，可提供6200餘個就讀名額，減輕家長育兒經濟負擔。

苗栗縣政府教育處今天在縣府一樓大廳舉辦「準公共幼兒園實體標章頒發」記者會，縣長徐耀昌、苗栗縣幼教協會理事長陸慧萱、苗栗縣幼福協會理事長黃金龍等人頒發標章予準公共幼兒園業者，並宣布申請加入期限延後到7月底止，歡迎尚未加入的私立幼兒園簽約加入準公共幼兒園的行列。

教育處指出，縣內私幼共108家，符合加入準公幼的有88家，去年僅有16家幼兒園所加入簽約，經持續推廣並加入幼教輔導、親職講座、設施設備補助等誘因，截至上週共計58園加入準公共行列，簽約率約66%，接近7成，較去年成長3倍，估計可提供6200多個就讀名額。

教育處長徐永鴻表示，加入準公共幼兒園須符合教保人員月薪資合格、最近一期基礎評鑑全數通過、建物公安檢查通過、師生比符合標準、教保服務品質等6項條件；對於家長來說，孩子若選讀準公共幼兒園，一般生每月繳費不超過新台幣4500元，第3胎以上子女每月不超過3500元，低收入、中低收入戶家庭子女「免繳費用」，可減輕不少經濟負擔。

以往公幼抽籤擠破頭，在準公共幼兒園機制下，加入簽約的私立幼兒園收費已接近公幼，有家長認為，多數公幼未提供娃娃車接送，加上寒暑假期間，得另外安排幼童生活，準公幼可滿足家長多元選擇。

縣府教育處統計，108學年度包含公幼、非營利幼兒園及準公共幼兒園，共可釋出8000多個名額。

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