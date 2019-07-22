桃市府攜手民間簽署備忘錄 航空城開發再進一步

2019-07-22 16:38 中央社 桃園22日電



在桃園市長鄭文燦的見證下，桃園航空城公司、創奕能源科技公司及華電聯網公司，三方簽署合作備忘錄MOU。鄭文燦表示，這象徵航空城產業發展計畫邁入實質合作及開發階段。

鄭文燦受訪表示，創奕能源是國內電動巴士的龍頭廠商，華電聯網擅長系統整合及軟體研發，3方簽訂MOU象徵航空城產業發展計畫邁入實質合作及開發階段，航空城產專區將優先針對綠能、自駕車、ICT及雲端、航空、物流、生醫等6大產業招商。

鄭文燦說，桃園是多家車廠、零組件及車輛電池產業的發展重心，具有發展自駕車及車聯網產業的優勢。除了已營運的「虎頭山物聯網創新基地」，可提供自駕車及電動車封測場域，市府也規畫沿著桃園機場至青埔地區，設置半開放道路測試路線，甚至是點對點開放測試場域。

此外，鄭文燦指出，「亞洲‧矽谷」的創新研發中心，也將在明年動工招商，希望未來能納入更多新型態的產業及加值應用服務，讓創新研發中心成為智慧城市的營運中心。

鄭文燦表示，航空城公司在過去幾年內，進入實質開發階段，去年完成航空城都市計畫再審定，並完成核定區段徵收範圍及抵價地比例，預定今年完成地上物查估及公聽會作業，10月送內政部審查，預計明年4月前可完成區段徵收計畫。