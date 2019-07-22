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精緻偵查？前檢察官：警界的專案績效是最大敵人

港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

挾持人質案立戰功 翁群能上任苗縣警局長

2019-07-22 16:01中央社 苗栗縣22日電

苗栗縣警察局新任局長翁群能今天走馬上任，他在6月擔任桃園警分局長期間，指揮處置桃園市某家中古車行人質挾持事件，全案平和落幕且無人傷亡而立下戰功，備受肯定。

苗栗縣警察局今天在縣警局禮堂舉行新、卸任局長交接典禮，由苗栗縣長徐耀昌主持，卸任局長林國清與翁群能交接印信，內政部警政署主任秘書鍾國文代表監交，縣警局重要幹部及多位民意代表與會觀禮。

縣警局指出，52年次的翁群能，警大51期行政警察系畢業，曾任職保六總隊多年，並歷任高雄市警局湖內、岡山、楠梓分局長；民國105年調任桃園市警局，先後擔任交通警察大隊長及楊梅、中壢、桃園分局長，內外勤資歷完整。

今年6月，翁群能到任桃園警分局長僅2個月，轄區發生中古車行遭歹徒持槍挾持人質事件，歷經近5小時對峙談判，9名人質平安獲釋，2名嫌犯也交出槍械就逮，無人傷亡，深獲各級長官肯定。

交接典禮中，翁群能由鍾國文授階，並宣誓就任。鍾國文表示，翁群能擔任人質挾持案現場指揮官，臨危不亂調兵遣將，圓滿達成人質全數獲釋、歹徒交械且無人傷亡的結果，「是談判、危機處理的最高境界」，表現突出。

翁群能受訪指出，人質事件是突發個案，但須有良好扎實的警政基礎，才能在狀況發生時沉著冷靜處理，每名幹部在養成過程都經過精良訓練，相信苗栗警察團隊同仁也是如此。

他表示，會與苗栗同仁共同往更好的方向努力前進，做好三大核心工作，讓治安穩固更好、交通安全順暢、服務貼心有感，帶領治安團隊全力以赴，實踐縣長建構永續安全幸福的宜居城市政策。

此外，在交接典禮中，新到任的苗栗縣警察局副局長邱麗宜，是苗栗縣警局首位女性副局長。她是警大50期刑事警察學系畢業、警大鑑識科學系碩士，具鑑識專才，一頭俏麗捲髮亮眼，堪稱美魔女，在現場警局高階主管一字排開萬綠叢中一點紅，也成為媒體關注「嬌」點。

林國清將調任內政部警政署保安組組長。徐耀昌致詞指出，林國清在苗栗服務1年期間，領導團隊迅速偵破多起重大案件，有效壓制犯罪，2019年遠見雜誌民調，苗栗縣在各縣市的治安滿意度自第7名攀升至第4名，是近5年來最優異成績。

徐耀昌並期勉翁群能，在既有堅實的基礎上，繼續為苗栗縣警政業務推展全力以赴，做好治安、交通及為民服務工作，提供縣民及來訪旅客更優質環境。

警察苗栗縣人質
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