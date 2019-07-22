大埔水庫布袋蓮泛濫 竹縣攜手水利會600萬整治

2019-07-22 14:56 中央社 新竹縣22日電



新竹縣峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫，新竹縣政府宣布除將投入新台幣200萬元經費清除外，也攜手苗栗農田水利會200萬元經費及爭取農委會200萬元經費，全面整治。

新竹縣政府今天表示，縣長楊文科日前與峨眉鄉長王增忠拜會苗栗農田水利會，為大埔水庫布袋蓮泛濫的問題尋求解方，會中達成「整治經費3倍」、「水上收割機進駐」、「爭取前瞻進行上游野溪整治」等結論。

王增忠指出，大埔水庫面積137公頃，苗栗農田水利會連續5年補助經費清除，但布袋蓮蔓延速度快，不到1個月就可長出一個足球場大，像是舖了綠色地毯，不僅讓水質缺氧、危及動植物生態，連鄉公所推出的遊湖行程也受波及。

楊文科表示，布袋蓮已困擾峨眉10多年，他宣布縣府將投入200萬元清除費用；此外，也將爭取中央前瞻經費補助，整治大埔水庫上游野溪，希望布袋蓮的種子在上游就被清除、減砂入水庫、改善峨眉湖水質。

苗栗農田水利會長謝福弘則加碼，除了原本就會投入的每年200萬元，也將向農委會再爭取200萬經費挹注布袋蓮清除，讓經費從1年200萬增加到600萬元。

苗栗農田水利會表示，若上游游石井溪離牧，可改善畜牧廢水流入水庫造成優養化，也是解決布袋蓮較有效的作法；另外則是蓄高水庫水位，利用排洪閘門開啟絞碎布袋蓮，今年大埔水庫已洩洪15次、圈圍排放約60公頃的布袋蓮。