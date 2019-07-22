親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

香港最黑暗一夜：元朗「白衣黑幫」連孕婦也打！1市民命危

大埔水庫布袋蓮泛濫 竹縣攜手水利會600萬整治

2019-07-22 14:56中央社 新竹縣22日電

新竹縣峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫，新竹縣政府宣布除將投入新台幣200萬元經費清除外，也攜手苗栗農田水利會200萬元經費及爭取農委會200萬元經費，全面整治。

新竹縣政府今天表示，縣長楊文科日前與峨眉鄉長王增忠拜會苗栗農田水利會，為大埔水庫布袋蓮泛濫的問題尋求解方，會中達成「整治經費3倍」、「水上收割機進駐」、「爭取前瞻進行上游野溪整治」等結論。

王增忠指出，大埔水庫面積137公頃，苗栗農田水利會連續5年補助經費清除，但布袋蓮蔓延速度快，不到1個月就可長出一個足球場大，像是舖了綠色地毯，不僅讓水質缺氧、危及動植物生態，連鄉公所推出的遊湖行程也受波及。

楊文科表示，布袋蓮已困擾峨眉10多年，他宣布縣府將投入200萬元清除費用；此外，也將爭取中央前瞻經費補助，整治大埔水庫上游野溪，希望布袋蓮的種子在上游就被清除、減砂入水庫、改善峨眉湖水質。

苗栗農田水利會長謝福弘則加碼，除了原本就會投入的每年200萬元，也將向農委會再爭取200萬經費挹注布袋蓮清除，讓經費從1年200萬增加到600萬元。

苗栗農田水利會表示，若上游游石井溪離牧，可改善畜牧廢水流入水庫造成優養化，也是解決布袋蓮較有效的作法；另外則是蓄高水庫水位，利用排洪閘門開啟絞碎布袋蓮，今年大埔水庫已洩洪15次、圈圍排放約60公頃的布袋蓮。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

放寬危老宅重建小面積屋主適用 竹市5萬戶受惠

2019-07-22 13:35

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

桃園高階警官大搬風 明年還將增補900名警力

2019-07-22 12:11

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

新埔警分局成立護農勤務 梨農好感動：不怕小偷來糟蹋

2019-07-22 10:03

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

給第2個家 三義新住民據點揭牌

2019-07-21 23:57

甩3C慢活 19名國際志工龍潭務農

2019-07-21 23:51

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

創新多！ 桃園26青農結訓 女性占9人

2019-07-21 23:25

沙發床墊都有人想捐 社會局幫忙轉介

2019-07-21 22:58

桃園安家實物銀行 盼捐贈者對準缺口

2019-07-21 22:53

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

桃園青農培育女力崛起 推生產履歷成為「優農mark」

2019-07-21 19:04

轉行青農闖出一片天 吳振陽、馮華雯紅藜花茶市場對味

2019-07-21 18:52

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

2019全國義民祭今登場 三幼童騎獨輪車挑擔超吸睛

2019-07-21 14:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

驗收過關！ 南迴公路拓寬工程香蘭至金崙段10天後通車

2019-07-21 10:51

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53

三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋

2019-07-22 07:30

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

2019-07-22 09:35

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

全台首座鐵路隧道 發包修復

2019-07-21 23:55

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48

豪雨驚喜！棋盤石現蹤國姓鄉九份二山

2019-07-21 23:20

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉

2019-07-22 00:06

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top