身障生體驗務農 艷陽下當起一日農夫

2019-07-22 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府辦理高中身障生暑期職業試探營隊，先前已經辦理過烘焙、做飲料和清洗汽車等工作，南區場次今日登場，由啟英高中率領身障學生來到八德區的耕心田有機農場，體驗一日農夫的務農日常，親自感受農夫工作的辛苦，藉此來探索自身喜好及未來職業選擇的出路。

高職身心障礙暑期職業試探營隊共分成3區辦理，先前已於北區桃園特教學校辦理「亮晶晶汽車美容班」及「浪漫下午茶點心班」、東區也舉行過「時尚飲料調製班」及「廚藝烘焙班」課程，今輪到南區，由啟英高中舉辦「多職科體驗班」 ，帶領22名身障學生到耕心田有機農場體驗務農，觀察各種農作物、學習各項作物名稱，後兩日活動則改往啟英高中以授課方式進行。

特教班老師表示，學生很喜歡來到自然田園的環境，和土壤、植物接觸，能讓身心障礙學生情緒平穩，這是教室課程無法達到的；耕心田農場主人則說，在農場要看天氣來安排工作，活動有動有靜，動的活動會讓學生流汗、勞累，靜的活動則需要安靜專注，不管哪種課程都希望學生能學到東西。