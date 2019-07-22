親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全國首例！ 板橋高中新學年起開放男生可穿裙上學

香港最黑暗一夜：元朗「白衣黑幫」連孕婦也打！1市民命危

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11聯合報 記者郭政芬╱即時報導

全台連續2年遭熱浪侵襲，新竹市環保局今年補助綠屋頂改造計畫，提供420萬元的資金，是竹市有史以來最高的補助金額，並擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆可提出申請，今天計畫正式啟動，即日起至9月30日前。

新竹市長林智堅市長上任後為減緩都市熱島效應、打造城市森林，致力推動支持綠屋頂改造計畫。副市長沈慧虹表示，市政府除推行4.7公里新竹之森步道與新竹公園等多處公園綠地改造計畫外，也鼓勵公私部門善用閒置的大樓屋頂或陽台種植花草植物，創造綠屋頂降低室內溫度，市府在未來各項新建公共工程的設計上，都會融入節能減碳的想法，考量風、水、日照等生態環境因素。

作為示範點的三民國中，校長洪碧霜表示，去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂後，師生們可以親近共享綠蔭與花香，學校綠牆連結教學大樓1至4樓走廊陽台花圃，植栽依季節各有風貌，春季綻放金黃色的三星果藤，夏季則由具香草香味的金銀花接棒開花。綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物，了解生態環境。

環保局表示，市府自104年迄今補助至少51處機關與社區執行低碳家園改造，綠化面積超過2607平方公尺，減碳量每年約358公噸，節水量每年約546公噸。市府提供的補助經費限用於改造公共區域的低碳措施，主要補助項目為綠屋頂，次要補助項目為建築節能及資源循環。建築節能包含綠牆面營造、公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環則包含水資源再利用及落葉堆肥。

環保局強調，本次低碳家園計畫將補助兩類對象，第一類為已獲得低碳永續家園銅級、銀級認證的里辦公處，改造總經費80萬元，每單位最高補助20萬元；第二類為依法登記設有管理委員會之10戶以上（含）住宅社區、社區發展協會、里辦公處、公私立學校、大型商場、公司行號等對象，改造總經費為340萬元，每單位最高補助20萬元。而曾經接受過低碳家園補助的單位，今年仍可提出申請補助，申請補助相關事宜請洽詢（03）536-8920分機8036。

竹市今年擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆...
竹市今年擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆可提出申請。記者郭政芬／攝影
分享
作為示範點的三民國中去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂，綠屋頂則利用樓層露台，採複合...
作為示範點的三民國中去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂，綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物。記者郭政芬／攝影
分享
新竹市環保局今年補助綠屋頂改造計畫，提供420萬元的資金，是竹市有史以來最高的補...
新竹市環保局今年補助綠屋頂改造計畫，提供420萬元的資金，是竹市有史以來最高的補助金額。記者郭政芬／攝影
分享
作為示範點的三民國中去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂。記者郭政芬／攝影
作為示範點的三民國中去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂。記者郭政芬／攝影
分享

綠屋頂
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

身障生體驗務農 艷陽下當起一日農夫

2019-07-22 14:30

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

放寬危老宅重建小面積屋主適用 竹市5萬戶受惠

2019-07-22 13:35

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

桃園高階警官大搬風 明年還將增補900名警力

2019-07-22 12:11

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

新埔警分局成立護農勤務 梨農好感動：不怕小偷來糟蹋

2019-07-22 10:03

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

給第2個家 三義新住民據點揭牌

2019-07-21 23:57

甩3C慢活 19名國際志工龍潭務農

2019-07-21 23:51

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

創新多！ 桃園26青農結訓 女性占9人

2019-07-21 23:25

沙發床墊都有人想捐 社會局幫忙轉介

2019-07-21 22:58

桃園安家實物銀行 盼捐贈者對準缺口

2019-07-21 22:53

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

桃園青農培育女力崛起 推生產履歷成為「優農mark」

2019-07-21 19:04

轉行青農闖出一片天 吳振陽、馮華雯紅藜花茶市場對味

2019-07-21 18:52

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

勇奪東方美人茶特等獎4次 茶王：絕不能噴農藥

2019-07-21 14:18

2019全國義民祭今登場 三幼童騎獨輪車挑擔超吸睛

2019-07-21 14:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

溪頭加油站夜間被當成露營停車場 警方竟無法可罰！

2019-07-22 11:29

李佳芬農舍涉違章查報作業 密件呈雲林縣政府

2019-07-22 11:06

無力負擔120萬年租金 新北首座無人圖書館月底熄燈

2019-07-22 07:38

台南市警局長交接 謝龍介開砲：歷來最詭異的警局調動

2019-07-22 12:29

雨過天晴阿里山日出雲海雲瀑 美景一次看個夠遊客讚嘆

2019-07-21 21:36

屏東旅宿知多少？ 合法加非法已超過千家

2019-07-21 19:05

影╱超商女鬼太嚇人 只玩一天就收場讓大家撲空

2019-07-21 17:01

房租津貼補助今天開始申請 百餘人湧入高市府

2019-07-22 10:20

強降雨襲新北 疏洪道部分路段積水封路

2019-07-21 17:42

苗栗縣警局長翁群能上任 迎來首任女性副局長邱麗宜

2019-07-22 12:36

葉壽山宋麗華交鋒 國民黨屏1選區立委初選民調起跑

2019-07-21 16:09

劉炯錫反對台東焚化爐啟用 台東縣環保局：垃圾放哪？

2019-07-22 11:53

三重區新籃球場躲雨、躲太陽 卻被天花板蓋火鍋

2019-07-22 07:30

桃園八德模範父親表揚 鄭文燦脫稿專心當市長不參選

2019-07-21 15:40

設備殘缺收費艦級 碧砂遊艇旗艦港被譏是笑話

2019-07-22 09:35

中台灣影視基地 今開幕營運

2019-07-21 23:50

水果也走懷舊風 鶯歌桃飆天價

2019-07-22 07:42

加碼「會呼吸的人行道」 中市環中路2段花1.7億

2019-07-21 21:39

桃巿原民逾7萬4000人 鄭文燦：2年後超過台東

2019-07-21 15:51

單車界神力女超人陳榆妡熱心公益 人美心也美

2019-07-22 11:01

名醫澎湖駐診 縣長感謝推手義大院長杜元坤

2019-07-21 15:44

影╱雄工PU跑道淹水隆起如彈簧床影片瘋傳 校方：已復原

2019-07-21 20:28

不敵極端氣候 他廢40年葡萄園

2019-07-21 23:39

影／什麼是「嘟好燒」？咬一口才知香Q軟的百年美食

2019-07-21 21:30

時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43

東協廣場禁移工席地而坐 勞工組織：尊重印越傳統

2019-07-21 18:56

標識不明 中壢中新地下道銜接像走迷宮

2019-07-21 23:39

垃圾山惡臭難忍 莿桐村民封路阻垃圾車進入

2019-07-22 11:36

台南市新任警察局長布達 周幼偉走馬上任

2019-07-22 13:03

全台首座鐵路隧道 發包修復

2019-07-21 23:55

影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00

英國打18洞只要200元 學者籲政府打造平價遊艇泊地

2019-07-22 09:36

雨災仁德歸仁部分瓜果受損逾2成 達現金救助標準

2019-07-21 18:56

嘉市東區公托中心成立 還有20個名額

2019-07-21 17:48

豪雨驚喜！棋盤石現蹤國姓鄉九份二山

2019-07-21 23:20

台灣調解一哥林石龍 投入37年喬工全台無出其右

2019-07-22 09:07

硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46

新北大雨淹水 二重疏洪道一度封閉

2019-07-22 00:06

40歲失業不失志 新北青農智慧化水耕蔬菜

2019-07-21 15:11

竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top