竹市推綠屋頂減緩熱島效應 補助歷年最高

2019-07-22 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



全台連續2年遭熱浪侵襲，新竹市環保局今年補助綠屋頂改造計畫，提供420萬元的資金，是竹市有史以來最高的補助金額，並擴大補助對象，包括里辦公處、特色社區、公私立學校、大型商場、公司行號等皆可提出申請，今天計畫正式啟動，即日起至9月30日前。

新竹市長林智堅市長上任後為減緩都市熱島效應、打造城市森林，致力推動支持綠屋頂改造計畫。副市長沈慧虹表示，市政府除推行4.7公里新竹之森步道與新竹公園等多處公園綠地改造計畫外，也鼓勵公私部門善用閒置的大樓屋頂或陽台種植花草植物，創造綠屋頂降低室內溫度，市府在未來各項新建公共工程的設計上，都會融入節能減碳的想法，考量風、水、日照等生態環境因素。

作為示範點的三民國中，校長洪碧霜表示，去年獲補助打造生態綠牆及綠屋頂後，師生們可以親近共享綠蔭與花香，學校綠牆連結教學大樓1至4樓走廊陽台花圃，植栽依季節各有風貌，春季綻放金黃色的三星果藤，夏季則由具香草香味的金銀花接棒開花。綠屋頂則利用樓層露台，採複合式植栽，種植果樹、灌木、香草植物、地被、水生植物等，可讓學生就近觀賞水生動植物，了解生態環境。

環保局表示，市府自104年迄今補助至少51處機關與社區執行低碳家園改造，綠化面積超過2607平方公尺，減碳量每年約358公噸，節水量每年約546公噸。市府提供的補助經費限用於改造公共區域的低碳措施，主要補助項目為綠屋頂，次要補助項目為建築節能及資源循環。建築節能包含綠牆面營造、公共空間自然採光、照明節能及耗能設備節能，資源循環則包含水資源再利用及落葉堆肥。