放寬危老宅重建小面積屋主適用 竹市5萬戶受惠

2019-07-22 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



內政部近日與各地方政府研商「都市危險及老舊建築物加速重建」推動措施，針對此案，新竹市政府將訂定「都市危險及老舊建築物加速重建放寬規則草案」，蒐集各界意見，未來將朝放寬危險老舊住宅重建高度、建蔽，針對小基地之危老重建容積移轉、免強制退縮等措施進行調整，讓原本老舊街區內臨狹小巷弄、蓋不高、蓋不多的危老宅，一旦順利整合成功後，讓更多小面積老建物得以適用各項重建優惠，增加更新意願，預估竹市將有5萬戶受惠。

都發處長陳凱凌表示，新竹市中心地區老舊建築物有結構安全及救災困難等公共安全問題，但多遭遇現況建蔽率大於法定建蔽率、面前道路寬度不足等問題，縱然依危老條例申請重建容積獎勵，仍無法充分規劃設計利用，影響建築物重建意願。此次放寬重建高度、高度比、退縮等規定，並針對住宅區放寬建蔽率，其中基地面積達400平方公尺者，即放寬申請容積移轉，將加惠許多老舊建物小地主，增加整合重建誘因。

內政部統計資料顯示，新竹市逾30年屋齡的老屋高達5萬戶，中央為鼓勵老屋更新重建，於106年5月發布「都市危險及老舊建築物加速重條例」，推出二項獎勵改建誘因，第一是獎勵法定容積上限30％、第二是放寬高度限制及住宅區建蔽率，為鼓勵民眾積極參與，祭出「時程獎勵」方案，只要在109年5月9日前提出重建計畫申請者，即可再額外增加10％法定容積獎勵，使容積獎勵上限值提高至40％。

都發處指出，危老重建沒有最小基地面積限制，而且審核速度快，相較於「傳統都市更新」程序繁瑣且曠日廢時，危老重建顯得簡單而快速，只要經過「耐震能力評估」符合重建條件，即可申請重建，送件後2個月內完成審查，經確認容積獎勵值後，即可據以申請建造執照。