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硬停婦幼車位爆發停車糾紛 網譴責：輕浮老屁孩

2019-07-22 13:46聯合新聞網 綜合報導

知名賣場好市多爆發停車糾紛。圖擷自爆怨公社
知名賣場好市多爆發停車糾紛。圖擷自爆怨公社
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無證停婦幼車位可能挨罰！交通部訂定「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，宣布於今年6月29日起，違規占用孕婦及親子停車位，可開罰600元至1200元罰鍰。

南崁好市多21日下午爆發一起停車糾紛，一對男女無專用停車證，卻將車子停放在婦幼停車格，女網友上前提醒勸離，沒想到夫妻卻將車子移到網友車子後方不肯離去，雙方衝突一發不可收拾，賣場人員也到現場協助處理這起糾紛。

女網友在臉書社團爆怨公社》發布影片，當中可見藍色轎車的車主與女網友爭論不休，女網友控訴，男子起先不願意移車，是她拿起手機錄影蒐證後，男子被勸離後疑似惱羞成怒，竟將藍色轎車停在女網友車子後方，擋住女網友，並說「我不要離開，要等警察來。」女網友聽聞回嗆，「我一定會提告」，男子拍手直呼「沒關係！反正我也閒閒沒事」。

賣場人員到場協助處理後，男子先是指控女網友情緒失控、無理取鬧，身旁穿藍色外套女子也附和「不要跟她一般見識，不能好好處理嗎？」，女網友指出，「好好處理還用車子擋住不走」、「明明是你們違規在先，卻惡人先告狀」，男子見狀反駁，「我沒有擋住你的車子，你開不出去嗎？」、「你技術不好要說，我開給你看」。

賣場員工不斷相勸協助尋找車位，男子移車前還拿出手機反蒐證，拍攝女網友車牌等，女網友表示，最不能接受男子拿手機拍她的小孩，「還大言不慚說我想紅」。

網友幾乎一面倒譴責藍色轎車男性車主，紛紛留言，「都幾歲了，還做幼稚行為」、「輕浮老屁孩」、「不要臉天下無敵」、「他可能是文盲」、「超級丟臉」，不少有申請停車證的網友表示，「每次帶三個小孩出門拿個證都像拿隱形牌一樣，因為根本無位可停，都被沒證的停走了，真想檢舉，可真的有用嗎？」、「感同身受！我有去申請親子停車證，小孩可以到6歲，孕婦可以到預產期，但是我從來沒有停過親子停車位，因為都被沒證的人停走了」。

孕婦親子警察爆怨公社好市多
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