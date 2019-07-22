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影響峨眉遊湖觀光 竹縣府攜手水利會提高整治經費3倍

2019-07-22 10:00聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫，影響生態、觀光和經濟甚鉅，苗栗農田水利會連續5年補助經費給峨眉鄉公所進行清除，但不敵強大繁殖和傳播力，成效短暫。縣長楊文科偕峨眉鄉長王增忠拜會苗栗農田水利會尋求解方，會中達成整治經費從2百萬增加到6百萬、水上收割機進駐，並將爭取前瞻進行上游野溪整治，為峨眉觀光、生態開一條路。

峨眉鄉公所表示，大埔水庫(峨眉湖)面積137公頃，每年200萬的布袋蓮清除經費採機械打撈方式，先選定撈除地點，以人工集中到岸邊，最後透過機械撈除運走，農田水利會分析每年可清運布袋蓮的面積约1公頃。

「布袋蓮蔓延速度太快，不到1個月就可長出一個足球場大！」鄉長王增忠說，遇到水情不佳無法靠洩洪方式排除，峨眉湖就會被布袋蓮佔據，像是舖了綠色的地毯，讓水質缺氧，危及動植物的生態，鄉公所推出的遊湖行程也受波及。

縣長楊文科指出，布袋蓮帶給峨眉的困擾長達10幾年，出身峨眉的他責無旁貸要協助處理，他當場宣布縣府將投入200萬元清除費用。苗栗農田水利會長謝福弘也加碼，除了原本200萬，將向農委會再爭取1年200萬經費挹注布袋蓮的清除，讓經費從1年200萬增加到600萬元。

應縣府邀請與會的水利署副總工程司張廣智表示，布袋蓮名列世界10大惡草之一，全台都造成危害，因根系繁殖力非常強大，總是「野火吹不盡 春風吹又生」， 水利署也深受其害。民國98年、101年水利署曾以維護水庫設施計畫，順便清除大埔水庫布袋蓮，他建議秋冬到過年前進行清除，才能收更好的效果。

苗栗農田水利會簡報指出，為加速大埔水庫布袋蓮排除、預防蔓延並提昇水庫治理效益，採行的策略有：設置攔污索、利用排洪兼排除、水草收割機。

其中攔污索可引導布袋蓮下移路線，適時阻攔不會隨風向往上游回漂。水草收割機是針對岸邊殘株與無法動力往下游移動的水生植物，以機械方式打撈，並配合其它設施將水陸交界的殘株一併徹底清除。

最經濟的作法是蓄高水庫水位，利用排洪閘門開啟絞碎布袋蓮，今年水情不錯，已經洩洪15次、圈圍排放約60公頃的布袋蓮，配合攔污索阻攔，並已成功將很多多年生的布袋蓮一併排出。

簡報表示，若上游游石井溪離牧，可改善畜牧廢水流入水庫造成優養化，也是解決布袋蓮較有效的作法。

楊文科當場也請縣府相關單位研議離牧、或爭取沼氣發電的設施的可行性。現階段將爭取中央前瞻經費補助，整治大埔水庫上游野溪，希望布袋蓮的種子在上游就被清除、減砂入水庫、改善峨眉湖水質，重現山光水色的秀麗景緻，帶動浪漫台三線的觀光繁榮。

新竹縣峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫，影響生態、觀光和經濟甚鉅，目前已經清空約九成，為...
新竹縣峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫，影響生態、觀光和經濟甚鉅，目前已經清空約九成，為避免再度生長，會中達成整治經費從2百萬增加到6百萬、水上收割機進駐，並將爭取前瞻進行上游野溪整治。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科（中）偕峨眉鄉長王增忠（左）拜會苗栗農田水利會長謝福弘（右），共同...
新竹縣長楊文科（中）偕峨眉鄉長王增忠（左）拜會苗栗農田水利會長謝福弘（右），共同商議如何解決峨眉鄉大埔水庫布袋蓮泛濫。記者郭政芬／攝影
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