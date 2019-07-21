時力邱顯智捍衛主權平權勞權 挺林佳瑋進國會

2019-07-21 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



時代力量桃園黨部昨天、今天先後在中壢的角礫咖啡廳及、桃園寶興活動中心舉辦黨員暨時力之友見面會，黨主席邱顯智、黨秘書長陳孟秀、副秘書長魯柏君、桃園黨部主委曾威凱及市議員簡智翔等人，帶著時代力量中壢區的立委候選人林佳瑋跟大家見面，希望中壢的選民可以支持林佳瑋，也讓時代力量在國會可以有更多的力量。

見面會一開始由市議員簡智翔跟大家報告就職後對桃園市政的監督，在污染知情權及體育場館的漏水問題，團隊都持續監督並推進，落實「乾淨桃園、健康城市」的政見。黨部主委曾威凱提到接下來除了在市政上的監督以外，也會全力支持立委候選人的選舉。

「與佳瑋的相識，是關廠工人案，看到佳瑋在勞工運動上的努力，知道他能在進入國會後，有所改變」，曾威凱稱讚林佳瑋在工運的表現，並笑說請在場朋友留下專長資料，因為打選戰非常辛苦，需要集結眾人之力。邱顯智補充說「林佳瑋跟我一樣，我們都是打抱不平的人。」

邱顯智聊到自己其實在中壢生活一段時間，就是在叔叔的機車店讀書考上台大法律系。跟佳瑋在關廠工人案認識，一直到後來的國道收費員、華航罷工都有參與，他相信如果台灣113位立委有像林佳瑋這樣打抱不平的人加入，能對國家帶來改變。

秘書長陳孟秀說他跟桃園的淵源是因為新屋大火，在頻繁的往來中，不僅感受桃市府與消防局對追查真相的消極，國家不能給消防員好的裝備，在制度上也無法保障他們，無力感很重。因此時代力量就是要改變過去的這種無力感，他相信林佳瑋可以帶來改變，希望中壢的選民可以支持她。

林佳瑋指出，2008年自己大學畢業遇上金融風暴，當時馬政府提出22k政策，看到了「錯誤的政策比貪污更可怕」。在桃園工作的這十幾年，他看到身旁許多朋友跟他一樣「北漂南留」，因為工作機會離鄉北上找工作，但又因為被定錨的薪資追不上過高的生活開銷，來到了中壢。

「過去都是在傷害造成發生之後，協助這些基層的人爭取自己的權益」，林佳瑋說出勞工心聲，希望可以讓這些問題不再發生，因此投入立委選舉要進入國會，把基層的聲音帶進去。

中壢場邀請家在中壢的同志媽媽jovi，她提到在公司只因為她的配偶是同性，就被降級，所以不敢結婚；有些公司在公投之前，是上級施壓員工簽下反對同性婚姻的連署。他說在國外，教育告訴小孩，不可以因為別人的穿著、性傾向而歧視，所以作為中壢市民，他希望可以讓性別歧視從最小的時候被根除，這就是人權。

桃園場邀請特急件小周的人渣文本跟大家分享如何在網路上支持候選人，周偉航老師提到把握三個概念：「針對目標受眾」、「慢慢凝聚累積」、「分享有趣的東西」，時代力量認真監督絕對禁得起考驗，支持者也要有信心。